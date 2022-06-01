Внедрение рыночного механизма реализации муки является шагом в интересах в первую очередь фермеров, выращивающих пшеницу, а также производителей и потребителей. Об этом заявила пресс-служба Антимонопольного комитета Узбекистана в ответ на реакцию общественности касательно повышения цен на формовой хлеб (буханка).

С 1 июня цена буханки в магазинах Ташкента повысилась с 1600 до 2800 сумов. В некоторых магазинах она достигает 3000 сумов. Если в столице цены на буханку практически не менялись почти четыре года, в регионах её стоимость на конец марта была выше 2000 сумов, а в Хорезмской области достигала почти 3000 сумов.

АМК в рамках оперативного изучения 1 июня выяснил, что в Ташкенте самая высокая цена на буханку составляет 2800 сумов, в Кашкадарьинской области она равна 1650 сумов, средняя цена по стране — 2250 сумов.

«С июня на биржу выставляется достаточное количество муки, и этот процесс находится под постоянным контролем. В республике есть запасы муки, и необходимое количество будет выставляться на продажу, чтобы цены резко не поднялись», — говорится в сообщении.

В первый месяц лета на биржу планируется выставить 170 тысяч тонн муки. Чтобы создать равные условия для всех производителей хлеба, продукцию реализуют небольшими лотами (по 3 тонны). По состоянию на 1 июня имеется остаток более 50,5 тысячи тонн. На август имеются необходимые запасы зерна для производства муки, отметили в комитете.

«Просим производителей и продавцов хлеба, а также общественность не беспокоиться по этому поводу, не создавать искусственный ажиотаж, веря необоснованной информации, распространяемой в социальных сетях», — призвали в АМК.

Комитет попросил потребителей звонить на горячую линию (71−207−47−00), в call-центр Агентства по защите прав потребителей (1159) или в информационную службу АМК (71−207−47−00, внутренний номер 224), если «наблюдается искусственный дефицит на рынке и резкий рост цен».

11 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал реформы в зерноводстве, включающие либерализацию цен на зерно. Реформа предполагает отмену продажи удешевлённой муки, которая практически не доходила до населения. В связи с либерализацией правительство приняло меры по поддержке социально уязвимых слоёв населения. В конце мая президент подписал постановление о выплате разовой материальной помощи пенсионерам и нуждающимся в социальной защите.

В Узбекистане выращиванием зерна занимаются около 40 тысяч фермерских хозяйств. Как отмечают в Минэкономразвития, реформа повысит материальную заинтересованность около 2,2 миллиона человек, если посчитать, что на ферме в среднем работают около 10 человек (в сумме около 440 тысяч семей).

Мукомольные предприятия уже покупают пшеницу на бирже и продают мучные изделия через биржевые торги. Благодаря большому количеству производителей в этой сфере сформировалась конкурентная среда, что вынуждает предприятия работать над снижением себестоимости и повышением качества, заявили в министерстве.

Реализация пшеницы и мучных изделий через биржу обеспечит прозрачность движения этих продуктов и налоговых поступлений, а государство избавится от бремени вмешательства в экономику, отметили в министерстве.