В апреле доля проблемных кредитов банков Узбекистана выросла на 0,4% — до 5,3% от общей суммы выданных кредитов, следует из данных Центрального банка.

Для справки: Проблемные кредиты (NPL, Non-performing loan, неработающие кредиты) включают в себя кредиты, просроченные более чем на 90 дней и классифицируемые как неудовлетворительные, сомнительные и безнадёжные.





Показатель NPL превысил 18 трлн сумов, увеличившись за месяц на 1,25 трлн сумов. При этом кредитный портфель банков практически не изменился, сократившись всего лишь на 4 млрд сумов.

Доля проблемных кредитов выросла в 5 из 12 банков с государственной долей (в сумме на 6,4% или 953,8 млрд сумов — до 15,9 трлн сумов). В частности, у «Узпромстройбанка» рост NPL составил 1,01 трлн сумов (+61,7%) — до 2,65 трлн сумов. Это 80,7% общего прироста просроченных займов в банковской системе.

Кредитный портфель также ухудшился у «Кишлок курилиш банка» — на 68,1 млрд сумов (+7,5%, «Микрокредитбанка» — на 50 млрд сумов (+7,5%), «Агробанка» — на 27,8 млрд сумов и «Алокабанка» — на 2,3 млрд сумов (+0,7%).

Народный банк, на который приходится большая часть проблемных кредитов, уменьшил NPL на 80 млрд сумов — до 3,44 трлн сумов, то есть с 19% до 18,6%.

Объём просроченных займов также сократился в Узнацбанке, банке «Асака», «Ипотека-банке», «Туронбанке», «Пойтахтбанке».

Качество кредитного портфеля среди частных банков ухудшилось на 0,5% или на 299,5 млрд сумов — 4,2%. Сложной остаётся ситуация в банке «Туркистон» (68,8% проблемных кредитов), Hi-Tech Bank (92,2%) и Ravnaq-bank (51,9%).

Прирост проблемных кредитов в апреле пришёлся в основном на два банка. В Ravnaq-bank показатель NPL вырос сразу на 142 млрд сумов — с 22,3% до 51,9%. В Tenge Bank просроченных займов стало больше на 113 млрд сумов — доля выросла с 2,5% до 8,9%.

В банке «Ипак Йули» также вырос этот показатель на 51 млрд сумов — с 3,2% до 3,9%.

«Ориент финанс банк» избавился от 11,8 млрд сумов просроченных займов, Madad Invest Bank — от 7,9 млрд сумов, «Туркистон» — от 7 млрд сумов, Hi-Tech Bank — на 5,3 млрд сумов.

В апреле наибольшую активность на кредитном рынке среди госбанков продемонстрировал «Агробанк» (+391 млрд сумов), а среди частных — «Капиталбанк» (+473,8 млрд сумов).

В марте председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов допустил рост проблемных кредитов (NPL) из-за сокращения переводов и снижения доходов населения.

«Газета.uz» также сообщала, что в правительстве обсуждают возможность погашения проблемных кредитов, выделенных в рамках госпрограмм семейного предпринимательства за последние пять лет, за счёт денег налогоплательщиков. Только в 2021 году проблемными оказались кредиты на 2,8 трлн сумов ($245,7 млн). Глава ЦБ ранее предупреждал, что «там, где есть льготные кредиты, есть склонность к нецелевому использованию и коррупционные элементы».