С марта значительно сократился объём денежных переводов из России в Узбекистан, сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

«В первой половине марта общий объем денежных переводов, отправленных в Узбекистан, значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако пока сложно однозначно сказать, что снижение денежных переводов произошло только за счет падения рубля. Скорее всего, здесь большую роль играет высокий уровень неопределенности, влияющий на решения трудовых мигрантов отправлять деньги или нет», — сказал он, но не назвал конкретные цифры.

По его словам, в среднесрочной перспективе экономическая ситуация в России в результате санкций будет сопровождаться структурными изменениями в источниках денежных переводов и восстановлением предложения иностранной валюты на внутреннем рынке Узбекистана.

Глава Центробанка допустил рост проблемных кредитов (NPL) из-за сокращения переводов и снижения доходов населения.

«Уровень неопределенности ситуации с внешними рисками высок, и ЦБ проводит стресс-тест финансовой системы, исходя из возможных ожиданий ее развития. В то же время снижение доходов населения из-за сокращения денежных переводов, в свою очередь, безусловно, окажет определенное влияние на их платежную дисциплину по кредитам», — заявил он.

Центральный банк примет меры по недопущению роста проблемных кредитов в банковской системе при появлении негативных изменений в платежной дисциплине. Исходя из сложившейся ситуации, регулятор рекомендует банкам при необходимости применять индивидуальный подход к каждому клиенту.

Источник: Госкомстат.

Денежные переводы из-за границы в ряде регионов занимают ощутимую долю в объёме совокупного дохода населения — больше всего в Хорезмской (27,1%), Самаркандской (25,3%), Андижанской (22,2%), Сурхандарьинской (21,6%) областях и Каракалпакстане (20%). Сокращение переводов может повлиять на их платёжную дисциплину при наличии у них кредитов (ипотечных, потребительских и других). В 2021 году трудовые мигранты отправили в Узбекистан 8,1 млрд долларов (+34%), но эксперты Всемирного банка ожидают, что в 2022 году объёмы сократятся на 21% из-за экономической ситуации в России.

По данным ЦБ, доля проблемных займов в январе выросла с 5,2% до 5,4% от кредитного портфеля банков. На 1 февраля их объём составил 17,47 трлн сумов, увеличившись на 503 млрд сумов.

В кредитном портфеле банков займы физлицам составляют 69,6 трлн сумов, из них ипотечные кредиты — 36,2 трлн сумов, микрозаймы — 9,9 трлн сумов, потребительские кредиты — 12,3 трлн сумов и кредиты на развитие предпринимательства — 11,07 трлн сумов.