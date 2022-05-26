Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая подписал постановление «О дополнительных мерах по повышению уровня обеспеченности населения питьевым водоснабжением и услугами канализации» (ПП-257).

Согласно документу, с 1 января 2023 года замена населению счётчиков воды с истёкшим сроком поверки на новые проводится за счёт компании «Узсувтаъминот» и территориальных предприятий водоснабжения. Запрещены ввоз и установка приборов учёта воды, не соответствующих техническим требованиям.

Документом устанавливается такой порядок, что в случае сдачи в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения «под ключ» (с установкой приборов учёта и проведением питьевой воды до домохозяйств) по желанию граждан разрешается заключение договоров через центры государственных услуг или непосредственно с «Узсувтаъминот» и опломбирование приборов учёта.

С 1 января 2023 года юридические лица и предприниматели без образования юрлица (ИП, дехканские хозяйства) обязаны установить современные счётчики воды с функцией дистанционной передачи данных в территориальные предприятия водоснабжения.

При этом им предоставляется право на уменьшение суммы начисленного и подлежащего уплате налога на прибыль или налога с оборота либо НДФЛ, уплачиваемого ИП, на сумму расходов, связанных с приобретением каждой единицы счётчика воды, но в размере, не превышающем 4 БРВ (1,2 млн сумов) за один прибор.

Если они не установят «умный» счётчик воды, то с 1 января 2024 года расчёты за питьевое водоснабжение и услуги канализации с предприниматели будут рассчитываться по тарифу, который применяется к потребителям без счётчика.

В случае подписания акта сверки взаиморасчетов по дебиторской задолженности за питьевое водоснабжение и услуги канализации с этими потребителями взыскание задолженности производится путём выставления платёжного требования на их банковские счета.

По данным Spot.uz, в марте Государственный налоговый комитет выносил на обсуждение законопроект о внедрении автоматизированной системы контроля и учёта водопользования. Предлагалось запустить пилотный проект по установке счётчиков Smart Water, а их пользователям предоставить льготы по водному налогу.

В феврале 2021 года «Газета.uz» сообщала, что компания «Технопарк», учреждённая хокимиятом Ташкента, может наладить производство электронных приборов учёта воды. Проект был включен в список инвестиционных проектов в сфере промышленности и логистики, презентованных президенту Узбекистана. Эта компания производит смарт-счётчики газа.