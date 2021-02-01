Компания «Технопарк» может наладить производство электронных приборов учёта воды. Проект был включен в список инвестиционных проектов в сфере промышленности и логистики, презентованных президенту Узбекистана 25 января, заметила «Газета.uz» на кадрах передачи «Особый ракурс».

Стоимость проекта по производству счётчиков воды оценивается в 77,7 млрд сумов. Из этой суммы 27,19 млрд сумов намерен вложить сам «Технопарк», а оставшиеся 50,51 млрд сумов планируется привлечь в виде кредитных линий международных финансовых институтов.

Реализация проекта может начаться в апреле и продлиться 10 месяцев.

«Технопарк», учреждённый хокимиятом Ташкента, уже реализует ряд промышленных проектов. С начала 2020 года компания выпускает газовые смарт-счётчики под товарным знаком Osten. По данным «Газеты.uz», проект предусматривает поставку 3,54 млн электронных приборов учета газа на 5,28 трлн сумов (около 507 млн долларов США по курсу Центробанка на 1 декабря) до июля 2021 года.





Согласно данным информационно-поисковой системы «Интеллектуал Мулк», заявку на регистрацию товарного знака Osten подали компании Artel Engineering and Management и J-United Group (единственный учредитель — Джахонгир Артыкходжаев, являющийся хокимом Ташкента).

«Технопарк» также производит стиральные машины, фурнитуру и аксессуары, промышленные кондиционеры и системы охлаждения, электрические водяные насосы, водонагреватели, бытовые холодильники, лифты, эскалаторы и другую продукцию. Отметим, что Антимонопольный комитет выступал против предоставления исключительных прав компании «Технопарк», которую предложено выбрать генподрядчиком проекта по ремонту и обновлению лифтового оборудования во всех многоэтажках Узбекистана.

Ранее сообщалось, что компания J-United Group планирует инвестировать 21,8 млрд сумов (около 2 млн долларов) в расширение центра логистики в Наманганском районе. «Газета.uz» писала, что Джахонгир Артыкходжаев остаётся учредителем или владеет долей в нескольких частных компаниях. Законодательством прямо не запрещено занимать должность в государственных органах с одновременным владением долями (акциями) коммерческих организаций, отмечали в Министерстве юстиции.