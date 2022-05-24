Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который 17 мая напал на девушку в подъезде её же дома в Юнусабадском районе Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

В ходе следствия выяснилось, что это гражданин Ю.Б. 1974 года рождения. Ему предъявлены обвинения в соответствии со статьями 183 (мелкое хулиганство) и 194 Кодекса об административной ответственности Узбекистана (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел).

Согласно решению районного суда, мужчина получил 10 суток административного ареста и штраф.

17 мая проект Nemolchi.uz опубликовал историю пострадавшей девушки. Она подробно указала время, место нападения, одежду, в которой был подозреваемый и даже его приблизительный возраст.

Девушка возвращалась домой из магазина и заметила, что мужчина следует за ней. Когда она вошла в подъезд, он зашёл за ней.

«Я повернулась, дав понять, что я вижу его. У меня были мысли, что это знакомые соседей, но по дальнейшим действиям я поняла, что это не так. Я начала быстро подниматься по лестнице, как вдруг этот мужик напал на меня сзади, начал трогать мой пах», — рассказала пострадавшая.

Девушка начала кричать и бить мужчину, тем самым спугнув его. Он убежал, это видели соседи и зафиксировали камеры.

В тот же день девушка пошла к участковому, которого не было на месте. «19-го числа он появился. Я изложила то, что со мной произошло, но он сказал писать заявление тогда, когда его поймают, что поставило меня в недоумение», — сообщила девушка.

21 мая она написала заявление в ОВД Юнусабадского района, однако там заявление не приняли и отправили обратно к участковому.

«Когда мы с моей мамой встретились с ним (участковым — ред.), мы наконец-то, спустя пять дней, написали заявление. Когда мы спросили о том, проверили ли они камеры, он ответил отрицательно, что повергло меня в шок от того, как „старательно“ работают наши органы», — добавила она.