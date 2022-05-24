В пользу потребителей пересчитано 4,5 млрд сумов из-за перебоев с поставкой электроэнергии 25−27 января в результате аварии в единой электросети, сообщила на брифинге в АИМК 23 мая руководитель информационной службы Агентства по защите прав потребителей Мохрухсор Тогаева.

Напомним, 25 января произошла крупнейшая авария в энергосистеме Центральной Азии. В Узбекистане она привела к остановке работы электростанций, газовых месторождений, аэропортов, вокзалов, заправок и другой инфраструктуры. В Узбекистане восстановление энергоснабжения потребителей заняло четверо суток.

Как сообщалось на брифинге, в результате отключений ГУП «Тошиссиккуввати» не смогла поставить теплоэнергию потребителям в связи с отключениями в системе газоснабжения. По поручению агентства, данному предприятию, в пользу абонентов ГУП «Тошиссиккуввати» произведён перерасчёт в размере 4,5 млрд сумов. По итогам изучения в 9 регионах республики на счета потребителей возвращены 1,222 млрд сумов.

Более 7 тысяч обращений от потребителей поступило в Агентство по защите прав потребителей после аварии. Из них 42% относятся к жилищно-коммунальной сфере и транспортным услугам, 33% — торговле и общественному питанию, 18% — связи, финансам и социальному обслуживанию, 7% — отношениям в сфере рекламы и другим вопросам, прокомментировала представитель агентства.

В ходе рассмотрения жалоб и обращений восстановлены права и интересы более четырёх тысяч потребителей; установлено, что потребителям нанесён ущерб в 3,8 млрд сумов. 79% обращений рассмотрены положительно, по 14% — даны разъяснения, 5% — направлены в уполномоченные ведомства, проинформировала Мохрухсор Тогаева.

Также на брифинге была представлена информация о результатах изучения агентством сроков поверки приборов учёта и её проведения. В связи с карантинными ограничениями была с опозданием проведена поверка и замена приборов учёта на умные счётчики. Сейчас осуществляются меры по возврату более 14 тысячам потребителей средств в размере 634,7 млн сумов, выплаченных за поверку счётчиков.

Было выявлено, что несмотря на отключение от газоснабжения в отдельных домохозяйствах, 522 тысяч потребителей заранее произвели оплату за газ в размере более 16 млрд сумов. Сейчас ведутся работы по возврату средств, в пользу потребителей пересчитаны 8 млн сумов. По остальным случаям с целью произвести перерасчёт агентство направило документы в Генеральную прокуратуру для выдачи заключения.

Агентство также провело сравнительное изучение снятия комиссионных 2000 сумов за услуги областных филиалов «Ипотекабанка» в зависимости от суммы платежа при проведении коммунальных платежей населения банковскими кассами. В отношении «Ипотекабанка» возбуждено дело, даны поручения о перерасчёте средств, взысканных с потребителей.

Также представитель агентства сообщила, что по жалобам населения было выявлено 23,6 млрд сумов, излишне списанных с потребителей. Сейчас проведён перерасчёт 14,1 млрд сумов в пользу потребителей.