Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев высказался о повышении росли парламента и общественных институтов в реализации Стратегии развития Узбекистана в 2022—2026 годы. На мероприятии, где он выступил 24 мая, состоялся запуск онлайн-платформы «Достоинство человека» (лозунг, выдвинутый президентом в ходе избирательной кампании прошлого года).

Первой задачей является «донесение сути стратегии до внимания и сознания широкой общественности, нашего народа и, прежде всего, молодёжи», сказал сенатор.

«Реформы трудно проводить успешно по приказу: радикальные изменения в обществе зависят от глубокого и полного понимания абсолютным большинством населения того, насколько они нужны. Только идея, внедрённая в сознание широких масс, становится мощной материальной силой», — подчеркнул он.

Стратегической целью общества Узбекистана является построение «современной, постоянно развивающейся социальной рыночной экономики, светского демократического правового государства и общества, обеспечивающего устойчивое экологическое развитие», отметил Садык Сафаев. По его словам, это требует глубокой политической и экономической модернизации, а также задействования системных механизмов обеспечения развития.

«Важнейшим из этих механизмов является совершенствование системы сдержек и противовесов между тремя ветвями власти на всех уровнях, повышение роли и влияния гражданского общества», — заявил он.

Актуальным вопросом повестки дня является обеспечение подотчётности органов государственной власти перед населением и прозрачности их деятельности, отметил первый замглавы Сената.

«Это очень важный вопрос, связанный с национальной безопасностью, поскольку он является фактором укрепления доверия между государством и обществом. Его решение, прежде всего, связано с деятельностью народных представителей. Именно они, эффективно используя парламентские методы, должны строго контролировать выполнение программ, установленных органами исполнительной власти, посредством парламентских запросов и слушаний», — сказал Садык Сафаев.

В Стратегии развития система государственного управления, в отличие от предыдущих периодов, «рассматривается не только как центр управления, но и как центр обслуживания граждан и бизнеса».

«Вопрос о том, в какой степени власть соответствует этому требованию, должен быть поставлен в первую очередь народными избранниками», — заявил он.

По его мнению, парламент и местные кенгаши народных депутатов должны обеспечивать ответственность за расходование бюджета, средств налогоплательщиков.

«Роль представительного органа должна возрастать и в регионах для достижения стоящих перед нами великих целей. На сегодняшний день в местные кенгаши народных депутатов всех уровней избрано около 6500 депутатов. Это большая сила. Фискальная, финансовая децентрализация расширила возможности местных хокимиятов в исполнении государственного бюджета. Впервые в нашей истории вводится непосредственное участие местных кенгашей в распределении дополнительных доходов», — сказал сенатор.

Садык Сафаев отметил, что перед Узбекистаном стоит «очень актуальная и трудная задача» — реорганизовать работу в области законотворчества.

«В центре внимания должно быть то, насколько хорошо законы представляют интересы людей. При принятии закона необходимо иметь знания на уровне эксперта в своей области, опираться на мнение ведущих экспертов. Это означает, что укрепление аналитического потенциала парламента является одним из наиболее актуальных вопросов», — заявил сенатор.

При принятии любого закона необходимо иметь чёткое представление о механизме, который обеспечит его дальнейшее действие. «Думаю, пора широко внедрять практику разработки законов прямого действия», — подчеркнул первый замглавы Сената.

Руководитель Центра международно-правовых исследований и сравнительного публичного права УМЭД профессор Иса Хамедов в колонке для «Газеты.uz» писал, что законы, лишённые прямого действия, засилье подзаконного регулирования и отсутствие реальной защищённости прав граждан и юридических лиц при безупречных лозунгах и идеалах — всё это было свойственно правовой системе прошлой эпохи, но сегодня Узбекистан всё ещё борется с инерцией её отживших институтов. Он объяснял, как решить проблему неработающих законов.

В декабре 2019 года министр юстиции Русланбек Давлетов сообщал, что 97% законодательства Узбекистана состоит из подзаконных актов. «Я бы оценил это как негативную цифру. Совесть и волю общества определяет закон. Доверие к законам выше. У нас есть поручения президента, мы должны увеличить число законов прямого действия», — отмечал министр юстиции. После их число законов возросло, как и число подзаконных актов.