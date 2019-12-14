В Узбекистане могут ввести мораторий на правку новый законов. С таким предложением выступил министр юстиции Русланбек Давлетов на 25-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в субботу.

Ранее мы со ссылкой на главу Минюста писали, что в Национальной базе данных законодательства Узбекистана зарегистрировано 75 тысяч нормативно-правовых актов, включая 15 тысяч документов, принятых за последние три года.

По словам министра, при оценке эффективности законодательства нужно исходить из трех показателей — качество, устойчивость и исполнение.

«Влияют ли акты на качество или нет? Устойчивое ли законодательство? Часто ли оно меняется? Потому что изменчивое законодательство — не очень хорошее законодательство. Мы думаем об инвестициях, привлекаем местных предпринимателей, но к изменчивому законодательству нет доверия… Мы принимаем столько документов, но как обстоит дело с исполнением, правоприменением? Вот эти три вопросам стоят у нас на повестке», — заявил Русланбек Давлетов.

Минюст получил на экспертизу свыше 10 тысяч документов, но в среднем от 10% до 30% из них возвращаются обратно на доработку, отметил он. «В 90% случаев мы подписываем документы с замечаниями. С точки зрения качества у нас много работы».

Министр также указал на проблемы в сфере устойчивости законодательства: «Очень много случаев, когда вносятся изменения в документ, который еще не вступил в силу. Мы должны избегать таких случаев, если мы хотим, чтобы Узбекистан уважали как страну с верховенством закона».

Чтобы избежать изменчивости законодательства, Русланбек Давлетов предложил ввести мораторий на правку новых законов в течение года-двух лет.

«Нужно ввести мораторий на новые законы, чтобы не вносились изменения. Есть мысль, что тогда хоть немного повысится ответственность соответствующих министерств при разработке закона», — считает глава Минюста.

Он подчеркнул, что 97% законодательства Узбекистана состоит из подзаконных актов. «Я бы оценил это как негативную цифру. Совесть и волю общества определяет закон. Доверие к законам выше. У нас есть поручения президента, мы должны увеличить число законов прямого действия. У нас есть конкретный план, изменения можно заметить за последние два-три года», — рассказал он.

Русланбек Давлетов указал на чрезмерный рост ведомственных нормативно-правовых актов.

«Есть такая тенденция, мы выявили незарегистрированные, то есть незаконно принятые ведомственные акты в сфере здравоохранения, даже в сфере Министерства инновационного развития. Там имеются нормы, касающиеся всего народа. Они утвердили их своими приказами, но не зарегистрировали. Отменены 8 из 19 таких незаконных документов», — сказал он.

Всего в течение года было отменено 400 ведомственных актов. «Изначально мы планировали отменить 300 ведомственных документов, или 10% из общей базы, но удалось исключить 400 документов и довести показатель до 11%», — рассказал министр.

В рамках «регуляторной гильотины» ожидается, что силу утратят 2000 документов, «душащих экономику и социальные отношения», заявил руководитель Министерства юстиции.