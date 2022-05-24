Первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатель конституционной комиссии по разработке поправок в Основной закон Акмаль Саидов 24 мая на презентации «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы» высказался о конституционной реформе, сообщает Kun.uz.

Говоря о необходимости реформы, кандидат в президенты на выборах 2015 года и глава Национального центра по правам человека сослался на «Манифест коммунистической партии».

«Первая фраза „Манифеста коммунистической партии“ Карла Маркса и Фридриха Энгельса начиналась с идеи о том, что по Европе бродит призрак коммунизма. Я бы немного изменил и сказал бы, что призрак конституционных реформ сейчас бродит по всему миру», — заявил Акмаль Саидов.

«В мире не осталось стран, где не вносились изменения в конституцию», — отметил глава комиссии.

«За последние 25 лет конституционные реформы прошли более чем в 100 странах. Только в XXI веке в 57 странах были приняты конституции. Ни в одной стране не осталось конституции, в которую не вносились поправки», — сказал он.

Первый вице-спикер нижней палаты парламента также коснулся разработки Кодекса о негосударственных некоммерческих организациям.

«Реформы невозможно представить без институтов гражданского общества и общественного контроля», поэтому в Узбекистане есть потребность в разработке этого кодекса, отметил он.

На днях Акмаль Саидов заявил, что «Конституция — это не догма, она должна быть программой для действий». Он назвал интернет-пользователей, обсуждающих необходимость поправок в Основной закон, «малограмотными гениями», и заявил о необходимости разъяснения людям обоснованности грядущих изменений.

В декабре прошлого года Акмаль Саидов публиковал статью о необходимости конституционной реформы. В ней говорится, что эта реформа может стать «жизненно важным инструментом содействия „лучшему управлению“» и способствовать «укреплению системы сдержек и противовесов между ветвями власти, большей подотчётности, прозрачности, участию и предсказуемости».

«Газета.uz» также публиковала колонку Комила Джалилова, который анализировал, какие изменения в Основном законе нужны, чтобы выстроить демократическую систему сдержек и противовесов ветвей власти, тем самым заложив основу для освобождения общества и государства от коррупции.