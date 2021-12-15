Директор Национального центра по правам человека, первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Акмаль Саидов написал колонку о необходимости реформы Конституции.

Этот вопрос в своей инаугурационной речи 6 ноября затронул президент Шавкат Мирзиёев. Позже, в поздравлении с Днём Конституции, он более подробно изложил предлагаемые изменения: закрепление в Основном законе приоритета интересов человека, роли и статуса институтов гражданского общества, основ развития института семьи, государственной молодёжной политики, вопросов экологии и принципа «Новый Узбекистан — социальное государство». В обоих выступлениях говорится, что предложения о реформе Конституции исходят от граждан.

В статье Акмаля Саидова также подчёркивается, что конституционные реформы — это требование времени. Он тоже отмечает, что это предложение, «востребованное самой жизнью и продиктованное логикой демократических преобразований в нашей стране», звучало в ходе предвыборной кампании на встречах всех кандидатов в президенты с представителями электората.

Примечательно, что в предвыборных программах трёх из пяти кандидатов в президенты, включая программу Шавката Мирзиёева, слово «Конституция» не упоминалось. В программе кандидата от НДПУ Максуды Варисовой это слово приводилось один раз, но речь не шла о реформе Конституции. Глава «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров предлагал внести в Основной закон изменения, связанные с запретом на участие страны в проектах, влияющих на её суверенитет и ущемляющих национальные ценности, а также установлением ответственности за неуважение к национальным традициям и ценностям.

«Как показывает мировая практика, во многих государствах в период кардинальных перемен были осуществлены конституционные реформы, — говорится в статье Акмаля Саидова. — Поэтому, ещё раз посоветовавшись с сенаторами и депутатами, широкой общественностью, народом, изучив мировой опыт конституционного строительства, мы должны тщательно продумать вопрос о совершенствовании Основного закона, определяющего нынешнее и будущее развитие страны».

«Газета.uz» кратко пересказывает статью руководителя Национального центра по правам человека.

Изменение конституционных «правил»

«Эпоха глобализации, цифровизации, изменения климата и стремительно меняющаяся жизнь ставят всё новые безотлагательные, чрезвычайно важные и актуальные задачи по дальнейшей модернизации страны, укреплению мира, стабильности и национальной независимости», — говорится в статье.

В ней отмечается, что в «Стратегии развития Нового Узбекистана», выдвинутой президентом, поставлены серьёзные задачи. Предусматривается принятие более 50 кодексов, законов, стратегий, концепций и программ, выдвинуто свыше 100 других инициатив по семи направлениям модернизации страны. Стратегия ориентирует систему законодательства, правопонимания и правоприменения, политико-правовое сознание общества на общечеловеческие ценности и принципы устойчивого развития.

«Ключевое значение в проведении динамичных реформ имеет именно развитие конституционно-правовых основ модернизации общества и государства. В мире практически не осталось конституций в первоначальной редакции. Только в XXI веке около 90 стран мира успешно осуществило конституционные реформы, 57 — приняли новые конституции», — пишет Акмаль Саидов.

Конституционные изменения во всех странах объединяет то, что они являются ответом на внешние и внутренние вызовы и угрозы для государства. Более современные конституции охватывают больше тем, включая в себя новые повестки, которые не были актуальны столетие назад, такие как экология, гендерное равенство, внедрение элементов прямой электронной демократии и народной законодательной инициативы и другое.

«Конституционная реформа является необходимой юридической предпосылкой нынешнего и будущего успешного и устойчивого развития. В частности, она может стать жизненно важным инструментом содействия „лучшему управлению“ путём изменения конституционных „правил“, способствующих укреплению системы сдержек и противовесов между ветвями власти, большей подотчётности, прозрачности, участию и предсказуемости», — отмечает Акмаль Саидов.

Изменения, направленные на повышение качества и эффективности управления, способствуют стабильности политической системы, что, в свою очередь, идёт на пользу экономике, созданию стабильных условий для инвестиций и развития, говорится в статье.

Автор отмечает необходимость полного воплощения в жизнь принципа «Во имя чести и достоинства человека» — это основной слоган предвыборной кампании Шавката Мирзиёева. «Достоинство человека — это обеспечение мирной и безопасной жизни, фундаментальных прав и свобод граждан, поэтапное создание достойных условий жизни и современной инфраструктуры, квалифицированное медицинское обслуживание, качественное образование, социальная защита и здоровая экологическая среда для каждого жителя страны».

«Это достигается прежде всего путём реализации идеи „Новый Узбекистан — народное и гуманное государство“ и принципа „человек — общество — государство“, чёт­кого распределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, формирования должного баланса в системе разделения властей, укрепления сдержек и противовесов, развития свободного и справедливого гражданского общества, нахождения своего достойного места в современном международном сообществе», — пишет он.

Первый вице-спикер Законодательной палаты также отмечает, что укрепление конституционных основ институтов самоуправления и семьи имеет важное значение для развития человека, общества и государства, духовной и социальной сфер, достижения глобальных Целей устойчивого развития и повышения благосостояния граждан.

Что такое «социальное государство»

Особое внимание в «Стратегии развития нового Узбекистана» уделяется вопросам закрепления конституционной нормы о реализации принципа «Новый Узбекистан — социальное государство», отмечает Акмаль Саидов.

Принцип «социального государства» не сводится к «социальному обеспечению» и требует значительно более широкого толкования, включая минимизацию социальных контрастов (имущественное неравенство, доступ к публичным благам — образованию, здравоохранению) и конфликтов (между трудом и капиталом и др.), подчеркнул он.

«Социальным государство становится лишь тогда, когда проблема воспроизводства человека как субъекта общественных отношений является приоритетной задачей государства и его институтов, создана и действует нормативная база для защиты социальных потребностей личности, а в решении социальных проблем задействована вся политико-экономическая система общества. Государство обязано заботиться о своих гражданах. В этом суть социального государства», — подчеркнул он.

«Социальное государство — это государство, которое гарантирует своим гражданам определенный минимум благосостояния в условиях жёсткой рыночной экономики, разных пандемий и эпидемий. Это — определённая форма организации общественного устройства, целью которого становится человек как личность, высоко развиты социально-экономические и политические отношения, что обеспечивает правовую гарантию прав и свобод граждан и совершенствование государственного строительства. То есть государство признаёт свою ответственность перед гражданами за предоставленные им социальные гарантии, в том числе в условиях пандемии», — говорится в статье.

«Сильный средний класс собственников»

«Справедливое гражданское общество — это сообщество свободных индивидов, где имеется сильный средний класс собственников, где созданы необходимые материальные и прочие условия для всемерного развития человека, воспитания граждан как свободных, культурных, социально активных и ответственных перед законом членов общества», — отметил Акмаль Саидов.

В этой сфере, по его мнению, приоритетное внимание в ходе конституционной реформы должно уделяться вопросам:

реализации принципов неприкосновенности и защиты частной собственности, в том числе на землю и полезные ископаемые как важнейших и необходимых условий обеспечения благосостояния населения, развития национальной экономики и экономических прав человека; создания такой системы, при которой суд, восстанавливая права граждан и предпринимателей, стоит на защите частной собственности, обязывает исполнительные органы действовать в рамках закона, что способствует развитию общества, в первую очередь, его экономическому прогрессу; признания права частной собственности в качестве одного из конституционных прав человека; закрепления не только субъективного права частной собственности, но и важнейших характеристик частной собственности как института объективного права, прежде всего — её соотношения с иными формами собственности, социальный характер частной собственности.

Глобальные экологические проблемы

Многие развитые государства, учитывая глобальные климатические изменения, вводят в свои конституции специальные экологические разделы, отметил Акмаль Саидов. В этом плане, по его мнению, интересен опыт Франции, России и других европейских стран в сфере принятия экологических хартий в качестве составных частей Конституции.

В конституциях закрепляются общепризнанные принципы экологического права, которые должны соответствовать потребностям взаимодействия общества и природы, добавил он.

На пути к цифровому и информационному обществу

«Важнейшей характерной особенностью современного исторического этапа развития человеческой цивилизации выступает формирование цифрового и информационного общества. Информация и знания становятся стратегическими факторами развития, трансформации государственных структур в более экономичные и эффективные структуры власти», — пишет далее автор.

Для обеспечения конкурентоспособности Узбекистана в условиях, когда многие страны входят в четвёртую промышленную революцию, а также развития институтов информационного общества, по мнению Акмаля Саидова, необходимо рассмотреть вопрос об укреплении конституционно-правовых основ усиления государственной поддержки использования информационных технологий и институтов цифрового конституционализма.

Ранее «Газета.uz» публиковала колонку Комила Джалилова, который анализировал, какие изменения в Основном законе нужны, чтобы выстроить демократическую систему сдержек и противовесов ветвей власти, тем самым заложив основу для освобождения общества и государства от коррупции.