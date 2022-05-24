Председателем Федерации шахмат Узбекистана избран директор Агентства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев, сообщило УзА.

Алишер Саъдуллаев (1994 г. р.) — выпускник Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте. Он возглавлял учебный центр Result. В июле 2017 года стал самым молодым заместителем министра в стране, войдя в команду Министерства народного образования. В 2018 году Алишер Саъдуллаев работал первым заместителем главы Союза молодежи. В сентябре 2019 года был избран председателем центрального совета Союза молодежи.

С июле 2020 года работает директором Агентства по делам молодёжи Узбекистана.

На этом посту он сменил вице-премьера, министра туризмы и культурного наследия Азиза Абдухакимова, который возглавлял спортивную организацию с января 2021 года.

В январе этого года Антикоррупционное агентство начало изучение продажи Malibu и перевода более 1,8 млрд сумов из Федерации шахмат частному шахматному клубу, где директором является первый замглавы федерации, отставной генерал СГБ Хусан Турдиалиев. В пресс-службе Федерации шахмат сообщили, что эти средства были выделены на реализацию дополнительных задач, возложенных на федерацию с принятием постановления президента о развитии шахмат.