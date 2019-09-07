Алишер Саъдуллаев, временно исполнявший обязанности первого заместителя советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта — председателя центрального совета Союза молодежи Узбекистана, 6 сентября был избран на эту должность, сообщила пресс-служба организации.

Прежний глава Союза молодежи Кахрамон Куранбаев 29 августа был освобожден от должности в связи с переходом на пост первого заместителя советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.

Алишер Саъдуллаев (1994 г. р.) — выпускник Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте. Он возглавлял учебный центр Result. С июля 2017 года он стал самым молодым заместителем министра в стране, войдя в команду Министерства народного образования. С октября 2018 года Алишер Саъдуллаев работал первым заместителем главы Союза молодежи.