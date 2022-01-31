Агентство по противодействию коррупции Узбекистана проводит проверку целевого использования средств, выделенных Федерации шахмат из государственного бюджета на развитие шахмат, и возможной коррупции. Агентство также изучает целевое использование бюджетных средств в других направлениях этого спорта.

Сообщение появилось после того, как 27 января Kun.uz написал о том, что Федерация шахмат, действующая за счёт членских взносов и спонсорской помощи, продала автомобиль Malibu 2015 года выпуска за 53,5 млн сумов компании Markaziy Shaxmat Klubi, где директором указан Хусан Худайкулович Турдиалиев. Он работает первым вице-председателем федерации на общественных началах.

Хусан Турдиалиев. Фото: Olamsport.



Кроме того, по данным издания, один из учредителей шахматного клуба Жахонгир Камолов является IT-менеджером федерации.

В федерации заявили, что цена определена на основании амортизационных отчислений, рассчитанных в соответствии с действующим законодательством и решением исполкома Федерации шахмат.

Фото: Kun.uz.

«Поскольку Федерация шахмат Узбекистана является негосударственной некоммерческой организацией, её деятельность осуществляется самостоятельно в соответствии с законодательством, избранная и независимая ревизионная комиссия федерации изучила сделку, выдала соответствующие заключения и назначила вышеуказанную цену», — говорится в сообщении спортивной организации.

Кроме того, как сообщает Kun.uz, федерация выделила Markaziy Shaxmat Klubi 1,76 млрд сумов, а затем ещё 100 млн сумов 12 и 14 января 2021 года соответственно.

В пресс-службе Федерации шахмат сообщили, что эти средства были выделены на реализацию дополнительных задач, возложенных на федерацию с принятием постановления президента о развитии шахмат (ПП-4954). В частности, федерация якобы передала часть своих функций своей учреждённой компании и перечислила ей средства по решению исполкома.

«Эти средства не предоставлены ни на возвратной, ни на безвозмездной основе. Эта сумма выделяется под строгий контроль на выполнение конкретных задач и развитие шахмат», — сообщили Kun.uz в спортивной организации.

По данным федерации, средства были направлены на оплату услуг гражданина Т. С. за услуги по записи и подготовке видеоуроков по шахматам для детей (525 млн сумов), на развитие программы шахматного клуба (250 млн сумов), Т. Турдиалиевой — на дизайнерские услуги (11,37 млн сумов, Тахмина Турдиалиева — дочь Хусана Турдиалиева), покупку трёх ноутбуков Lenovo Ideapad 3 (Intel i5 / DDR4 8GB, HDD 1000GB + SSD 128GB / 15,6 FFHD TN / 2GB GeForce MX330) — 44,4 млн сумов (на рынке оценивается в 7,7 млн сумов) и другие цели.

Пресс-секретарь федерации Суннатулло Бозорбоев уточнил, что, когда автомобиль Malibu продали шахматному клубу, компания входила в состав федерации.

«Позже Центральный шахматный клуб был выведен в отдельное ООО, но тогдашний руководитель Хусан Турдиалиев в силу своего многолетнего опыта остался на этой должности», — заявил он.

По его словам, сейчас автомобиль находится на территории Федерации шахмат, и «не используется в чьих-либо личных целях».

Суннатулло Бозорбоев также заявил, что в организации работают всего 8 сотрудников, а глава федерации и его заместители работают на общественных началах.

«У них есть другая основная работа. ООО Markaziy shaxmat klubi было создано в связи с тем, что мы не имели возможности организовывать крупные турниры и выполнять другие возложенные на нас задачи», — отметил он.

Недовольство шахматистов

Сергей Каюмов (слева). Фото: соцсети.

Международный гроссмейстер Сергей Каюмов заявил, что «ничему не удивился», когда узнал, что «огромные средства перечислялись из Федерации шахмат Узбекистана личной фирме Хусана Турдиалиева».

«Зная Турдиалиева Хусана последние два десятка лет и зная методы его работы запугиванием и дисквалификацией на несколько лет или пожизненной дисквалификацией тех людей, у которых своё мнение или которые критиковали Федерацию шахмат, а также вызовы в милицию под его давлением и запугиванием, пытаясь максимально убирать с дороги ненужных ему людей, я ничему не удивился. Потому что этот беспредел и полная диктатура Турдиалиева Хусана длятся почти 20 лет», — сказал он в своём видеообращении от 27 января.

При этом шахматист указал, что с приходом нового председателя Федерации шахмат — Азиза Абдухакимова, который является вице-премьером, министром туризма и спорта, — можно увидеть огромные изменения и улучшения.

«И также сейчас у нас появилась огромная вера, что в ближайшее время придёт конец беспределу и диктатуре Хусана Турдиалиева. Я надеюсь, что соответствующие органы по закону проверят деятельность ООО „Центральный шахматный клуб“, где [директором] является Турдиалиев Хусан, и выяснит другие источники поступления денег на его личную фирму», — отметил Сергей Каюмов.

По его словам, огромные средства, которые выделялись на поддержку шахматистов, «не доходили по назначению».

Сергей Каюмов ранее сообщал, что генерал СНБ (ныне СГБ) в отставке Хусан Турдиалиев в 2018 году дисквалифицировал его мать, мастера ФИДЕ и международного арбитра Ирину Каюмову на три года, а затем пожизненно за критику федерации.

Гулрухбегим Тохиржонова. Фото: соцсети.

Международный гроссмейстер Гулрухбегим Тохиржонова, которая после конфликта с Федерацией шахмат стала выступать за национальную команду США, также обвинила Хусана Турдиалиева в своём уходе из сборной.

«Да, действительно причиной моего ухода стал Хусан Турдиалиев и его действия. Во-первых, мне и моим сёстрам (Хулькар Тохиржонова и Нафиса Муминова — ред.) не разрешили защищать честь Узбекистана в составе сборной, у нас не было возможности одновременно троим защищать честь страны на соревнованиях. С финансовой точки зрения за 15 лет федерация нас никак не поддерживала», — заявила она в видеообращении, опубликованном Olamsport.

Гулрухбегим Тохиржонова сообщила, что после прихода Азиза Абдухакимова на пост председателя Федерации шахмат произошли положительные изменения: были организованы турниры с большими призовыми, изменилось отношение и интерес к шахматам, оказывается поддержка.

«Я была бы очень рада защищать честь Узбекистана, своей родины, но в текущих условиях я приняла решение уехать из страны для личного развития. Если в федерации будут изменения, конечно, я вернусь и буду защищать честь своей родины», — сказала она.

Хулькар Тохиржонова в начале 2021 года сообщала, что некоторые разногласия между сёстрами-шахматистками и Федерацией шахмат были связаны с тем, что Тахмина Турдиалиева — дочь Хусана Турдиалиева — тоже является шахматисткой.

«Наши проблемы начались в 2000-е годы. Потому что мы играли с ней в одной возрастной категории. Всегда выигрывали у неё, и никогда не проигрывали по договорённости. Кто-то ей отдавал свои очки, но мы — нет. Всё началось с этого», — отметила она.

«Не золотая рыбка»

Жавохир Синдаров. Фото: Reddit.

В начале прошлого года Жавохир Синдаров, 16-летний международный гроссмейстер (выполнил эту норму в 12 лет, в 2018 году стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат), в интервью «Дарё» также предупреждал, что покинет федерацию, если ситуация в сфере не изменится.

Генеральный секретарь федерации Суннатулло Бозорбоев, комментируя его слова, 12 января 2021 года заявил, что «федерация — это общественная организация, а не золотая рыбка». В этот же день «Центральному шахматному клубу» было перечислено 1,76 млрд сумов.