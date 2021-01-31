Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов избран председателем Федерации шахмат страны. Внеочередная отчётно-выборная конференция федерации состоялась 30 января, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.

Азиз Абдухакимов, являющийся также председателем Государственного комитета по развитию туризма, постановлением президента от 14 января был утверждён руководителем Республиканского совета поускоренному развитию шахмат вУзбекистане.

Постановлением принята Государственная программа развития шахмат до 2025 годаи поставлена цель довести к этому году число постоянно занимающихся шахматами узбекистанцев до3% (сейчас — 0,8%), а такжедостижение включения страны в первуюдесяткурейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в 2025 году (сейчас — 30-е место из 162 стран).

«Шахматы, считающиеся „гимнастикой ума“, способствуют повышению уровня логического мышления подрастающего поколения. Шахматы — сложный вид спорта, требующий высокого уровня интеллекта, терпения и воли. Человек, занимающийся этим видом спорта, учится находить правильное и рациональное решение в сложных ситуациях», — сказал Азиз Абдухакимов.

С лета 2018 года председателем Федерации шахмат был Дмитрий Ли, заместитель директора Национального агентства проектного управления при президенте.

В конце прошлого года ряд гроссмейстеров Узбекистана сообщили о проблемах в отношениях с федерацией. Азиз Абдухакимов в начале января заявил, что деятельность федерации будет проанализирована и будут приняты необходимые меры.