Хокимият Сергелийского района Ташкента прокомментировал обрушение частей забора, установленного вдоль новой дороги из центра города в Сергели. Дорога была открыта в начале мая.

Вдоль дороги установлен сборный забор из бетонных плит. На опубликованном Daryo видео видно минимум четыре упавших пролёта и ещё две упавшие плиты. Части забора покосились. Автор записи говорит, что плиты могли упасть на пешеходов или велосипедистов, и спрашивает, будут ли привлечены виновные к ответственности.





В сообщении районной администрации отмечается, что территория, по которой проходит дорога, является открытой и подвержена влиянию сильных ветров. На 21−24 мая Узгидромет прогнозировал усиление ветра.

Представители хокимията изучили состояние забора и сделали вывод, что подрядчик установил забор непрочно. Он начал восстановление ограждения.

Хокимият поблагодарил жителей, неравнодушных к проблемам района, и принёс извинения за недостатки.