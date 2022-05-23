Хокимият Сергелийского района Ташкента прокомментировал обрушение частей забора, установленного вдоль новой дороги из центра города в Сергели. Дорога была открыта в начале мая.
Вдоль дороги установлен сборный забор из бетонных плит. На опубликованном Daryo видео видно минимум четыре упавших пролёта и ещё две упавшие плиты. Части забора покосились. Автор записи говорит, что плиты могли упасть на пешеходов или велосипедистов, и спрашивает, будут ли привлечены виновные к ответственности.
В сообщении районной администрации отмечается, что территория, по которой проходит дорога, является открытой и подвержена влиянию сильных ветров. На 21−24 мая Узгидромет прогнозировал усиление ветра.
Представители хокимията изучили состояние забора и сделали вывод, что подрядчик установил забор непрочно. Он начал восстановление ограждения.
Хокимият поблагодарил жителей, неравнодушных к проблемам района, и принёс извинения за недостатки.
Сергей Маркин
Подрядчик установил забор непрочно, некачественно, так зачем же отдавать объем работ такому подрядчику, ведь сейчас прежде чем отдать объём под строительство, проводят тендеры, или у нас тендер заключается в том что бы было подешевле, что бы побольше положить в карман???
Дмитрий Хён
мне кажется или за забором оставили кучу мусора?
singular_cipher
“Эффект парусности“. Решение — решетчатые заборы через которые проходит воздушная масса. Вот и всё!
R N
из соломы что ли — как в три поросят )))