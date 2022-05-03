Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 мая ознакомился с новой дорогой и развязкой в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

Строительство шестиполосной дороги протяженностью 6,5 км, которая соединила улицу Кипчак Сергелийского района с улицами Чупонота и Усмана Насыра Яккасарайского района, началось в августе 2020 года. Развязка имеет 6 съездов.

До этого водители, следующие из Сергелийского района в центр города, в основном пользовались одной дорогой — улицей Янги Сергели. Открытие новой дороги должно устранить проблему заторов, говорится в сообщении.

«Развязки, съезды и выезды разумно спроектированы и соединены с существующими дорогами без светофоров. В результате транспортные средства могут вливаться в поток без остановки», — отмечается в сообщении.

«Вдоль дороги установлены энергосберегающие фонари, опоры для виноградной лозы. На свободных участках созданы зелёные зоны, проложены тротуары и велосипедные дорожки», — добавляет пресс-служба президента.

Здесь же состоялась презентация предложений по строительству новых улиц и совершенствованию транспортной системы города. В продолжение открытой дороги одобрен проект строительства 6-километрового пути до кольцевой автодороги в объезд Сергелийского района.

В июне 2021 года «Газета.uz» писала, что стоимость строительства дороги и трёх путепроводов, которые соединят Яккасарайский и Сергелийский районы, выросла с 280 млрд до 518,3 млрд сумов. Хокимият столицы и генеральный проектировщик объяснили это ростом цен на стройматериалы и доработкой проекта.

Фото



