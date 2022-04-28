Министерство здравоохранения Узбекистана в качестве меры предосторожности усилило контроль за безопасностью шоколадной продукции под брендом Kinder, сообщила пресс-служба Минздрава.

Кроме того, госорган следит за безопасностью всех сладостей, поступающих и реализуемых в стране.

Как мы сообщали ранее, Всемирная организация здравоохранения установила, что 151 случай заболевания сальмонеллёзом в 11 странах мира вызван потреблением заражённого бактерией бельгийского шоколада. Сообщения о первых случаях стали поступать 27 марта.

Глобальное предупреждение об опасности инфекции было выпущено Международной сетью органов по безопасности пищевых продуктов (ИНФОСАН) 10 апреля. Тогда же был инициирован отзыв продукции, включая бренды Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi и Kinder Schoko-Bons.

Как сообщили «Газете.uz» в Министерстве здравоохранения Узбекистана, случаев сальмонеллёза после употребления шоколада по стране не зарегистрировано.

В Агентстве по защите прав потребителей на запрос редакции сообщили, что жалоб от потребителей не поступало и, соответственно, мер по проверке ввезённых партий, не было.