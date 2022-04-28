Всемирная организация здравоохранения установила, что 151 случай заболевания сальмонеллёзом в 11 странах мира вызваны потреблением заражённого бактерией бельгийского шоколада. Сообщения о первых случаях стали поступать 27 марта.

Заражённая шоколадная продукция была распространена по меньшей мере в 113 странах, отмечает организация.

Глобальное предупреждение об опасности инфекции было выпущено Международной сетью органов по безопасности пищевых продуктов (ИНФОСАН) 10 апреля. Тогда же был инициирован отзыв продукции, включая бренды Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi и Kinder Schoko-Bons, пишет пресс-служба ООН.

ВОЗ указывает, что 150 генетически связанных с бактерией Salmonella Typhimurium, тип последовательности 34, случаев заболевания были зарегистрированы в Европе, и один случай — в США.

Существует вероятность появления случаев в других странах, учитывая широкое распространение шоколадной продукции во время праздников, предупреждает организация. Информация о тяжести заболевания пока ещё ограничена.

ВОЗ напоминает общие меры профилактики для населения:

мытьё рук водой с мылом, особенно после контакта с домашними и сельскохозяйственными животными или после посещения туалета;

правильное приготовление пищи;

употребление только пастеризованного или кипячёного молока;

отказ от льда, если он не сделан из безопасной воды;

тщательное мытьё фруктов и овощей.

Для производителей профилактика сальмонеллёза требует принятия мер контроля на всех этапах пищевой цепочки, от сельскохозяйственного производства до переработки, изготовления и приготовления продуктов питания как в коммерческих учреждениях, так и в домашних условиях.

«Газете.uz» сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана, что случаев сальмонеллёза после употребления продукции по республике не зарегистрировано.

В Агентстве по защите прав потребителей на запрос редакции сообщили, что жалоб от потребителей не поступало и, соответственно, мер по проверке ввезённых партий, не было.