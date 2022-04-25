В преддверии мусульманского праздника Рамазан хайит (Ид-аль-Фитр) делегация из Узбекистана посетила Чечню и передала главе республики Рамзану Кадырову поздравление президента Шавката Мирзиёева и памятный подарок — 3D-картину «Ансамбль Пои Калон». Об этом 24 апреля у себя в Telegram-канале написал чеченский лидер.

Пои Калон — архитектурный ансамбль в Бухаре, состоящий из минарета Калон, мечети Калон и медресе Мир Араб.

«В последнем обучались выдающиеся мусульманские учёные мира, в числе которых был и Ахмат-Хаджи Кадыров. Мой дорогой отец всегда вспоминал период своей учёбы в Бухаре только добрыми словами, рассказывал об искренних и благодушных жителях. Питал к этому месту нежные чувства пережитой молодости. Это поистине красивое и уникальное место, которое по праву носит звание одного из „Восьми чудес Шанхайской организации сотрудничества“», — отметил Рамзан Кадыров.





Он выразил признательность Шавкату Мирзиёеву «не только за поздравление, но также за плодотворное сотрудничество между Узбекистаном и Россией, за политическое и культурное взаимодействие».

«Несомненно, Шавкат Миромонович много делает для своей страны и народа, налаживает дружеские отношения, укрепляет позиции Узбекистана на мировой арене. Уверен, что гражданам Узбекистана повезло иметь такого благородного президента, а Шавкату Миромоновичу повезло быть во главе такого прекрасного народа», — заявил глава Чечни.





На записи, опубликованной в канале, отмечается, что картина «Ансамбль Пои Калон» размером 115×70 см является «уникальной ручной работой», которая сделана из 3,4 кг серебра 925 пробы, площадь и купола позолочены золотом 999 пробы, рамка покрыта сусальным золотом.

«Я смотрю [на подарок] и ищу, куда поставить его. Президент умеет удивлять», — написал Рамзан Кадыров.