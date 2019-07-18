Заместитель министра инновационного развития Ойбек Кабилжанович Норинбаев избран председателем Федерации стрелкового спорта Узбекистана на внеочередной конференции 17 июля, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Первый заместитель министра внутренних дел по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта Дониёр Кадиров назначен первым заместителем председателя.

«Перед нами стоит весьма ответственная задача. Я уверен, что мы достигнем намеченного, если будем действовать сообща. Общими усилиями мы должны вывести данный вид спорта на новый этап. Затем уже придут победы на Олимпийских и Азиатских играх, чемпионатах мира и континента», — отметил новый глава федерации.