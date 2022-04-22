С 22 апреля посольство Узбекистана в Украине возобновляет свою полноценную деятельность в городе Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Юсуп Кабулжанов.

В случае возникновения вопросов можно обращаться в посольство по адресу: город Киев, улица Владимирская, 16, 01901.

Тел.: +380 44 501 50 00 (общие вопросы), +380 44 501 41 81 (общие вопросы), +380 44 501 41 82 (консульский отдел) и +380 44 501 41 83 (консульский отдел).

Электронная почта: embassy@uzbekistan.org.ua.

Напомним, что в марте посольство Узбекистана в Украине временно было передислоцировано из Киева во Львов.