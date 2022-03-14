Посольство Узбекистана в Украине временно дислоцировано во Львове, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Юсуп Кабулжанов.

Дипломаты посольства в штатном режиме продолжают работу по эвакуации граждан Узбекистана, говорится в сообщении.

Поддерживаются постоянные контакты с соотечественниками, находящимися в различных регионах Украины, заверили в МИДе.

В начале марта официальный представитель МИДа сообщил, что вопрос эвакуации посольства Узбекистана из Киева не рассматривается, поскольку основной приоритет работы дипмиссии — эвакуация узбекистанцев.

Напомним, с 28 февраля по 10 марта состоялось 25 эвакуационных авиарейсов для граждан Узбекистана в Украине. Из зоны боевых действий вывезены 5634 соотечественника.