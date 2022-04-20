Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов 19 апреля провёл встречу с управляющим директором компании «Яндекс Такси» по странам СНГ Кириллом Свинцовым, сообщила пресс-служба Мининфокома.

На встрече был обсуждён ряд вопросов. В частности, министр ИКТ предложил «Яндекс Такси» получить статуса резидента IT-парка.





«Также было отмечено, что компания сегодня всё активнее действует на рынке Узбекистана, создаёт удобства для граждан. Был положительно отмечен факт расширения деятельности компании в Узбекистане, её широкое внедрение и в областных центрах», — говорится в сообщении.

Стороны отметили готовность к укреплению сотрудничества и реализации совместных проектов.

Напомним, на совещании по IT-сфере, прошедшем 14 апреля, президент Узбекистана дал поручения руководителям по развитию сферы ИКТ. Шавкат Мирзиёев, в частности, заявил о необходимости превратить Узбекистан в региональный IT-центр. Экспорт IT-услуг до конца года планируется повысить до $100 млн. В страну намечено привлечь минимум 30 мировых IT-компаний.