Сильнейшее за последнее десятилетие наводнение в провинции Квазулу-Наталь Южно-Африканской Республики унесло жизни 443 человек, сообщает AfricaNews.

Последние 10 дней провинцию на восточном побережье ЮАР заливали дожди, из-за рекордного количества осадков началось наводнение. От него сильнее всего пострадал пригород портового города Дурбана, где около 40 тысяч человек остались без крова и около 443 человек погибли. В провинции продолжаются поисково-спасательные работы.

Паводковые воды нанесли значительный ущерб Дурбану с населением около 600 тысяч человек и его пригородам. Размер ущерба оценивается в 700 млн долларов. Повреждены дорожно-транспортная инфраструктура, энергосети города, социальные объекты и жилые дома.