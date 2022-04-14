За последние месяцы президент Узбекистана подписал ряд весьма прогрессивных документов, красной нитью в которых прослеживается нацеленность на сокращение доли государства в экономике, признание неэффективности роли государства в управлении нестратегическими коммерческими предприятиями, желание усилить контроль и ответственность над работой государственных служащих, членов наблюдательных советов и госуправленцев за результаты компаний и их действия, что в конечном итоге позволит привлечь инвесторов и повысить рыночную стоимость приватизируемых предприятий.

Вышедший на днях (8 апреля) указ президента стал одним из наиболее решительных шагов к созданию условий для реализации указанных действий. Напутствием и очередным подтверждением приверженности Узбекистана рыночным реформам, защите прав частной собственности, повышения роли частного бизнеса в экономике и интеграции в международные рынки капитала стало также выступление президента Шавката Мирзиёева на недавнем Ташкентском инвестиционном форуме.

Но так ли это на практике? Видение руководства страны разделяют и понимают только на самом высоком уровне, а за дверью президентского или министерского кабинета инвесторы становятся жертвами произвола мелких чиновников и функционеров?

Или же причина в низкой квалификации и юридической неграмотности существенного числа чиновников, которые игнорируют ранее принятые законы и документы в угоду сиюминутных приоритетов или даже не пытаются обратиться к квалифицированным советникам, чтобы уточнить законность своих действий?

Либо проблема в повсеместной коррупции?

К сожалению, простой поиск в новостях даёт слишком много подтверждений этого и того, как «строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения». И положительный настрой инвесторов от принимаемых реформ существенно остужается регулярными примерами игнорирования этих самых законов госслужащими и госкомпаниями.

Для примера хотелось бы в который раз вернуться к проблеме с изъятием активов АО «Ташкентский механический завод» (бывшее ТАПОиЧ, далее — ТМЗ).

Если кратко описать ситуацию, то группа из восьми инвесторов уже несколько лет борется с руководством завода, и очевидно, вышестоящими организациями, за право получения положенной по закону компенсации за причинённый акционерам ущерб ввиду бесплатного изъятия (раз, два, три) у компании существенных активов — более 60 га земли и 100 тысяч кв. м зданий и капитальных сооружений, которые были переданы местным администрациям в Андижанской, Ферганской областях и Ташкенте.

Позиция администрации предприятия и его наблюдательного совета (НС) состоит в том, что они выполнили эти поручения на основании ряда постановлений правительства (кстати, секретных — правда, к чему секретность, не ясно), которые напрямую поручают сделать это.

Тут и начинаются проблемы, которые хотелось бы ещё раз обозначить:

1. Любое постановление или иное указание от правительства не имеет прямой силы ввиду верховенства закона «Об акционерных обществах». Даже текст одного из постановлений президента говорит об «инициировании рассмотрения на заседаниях органов управления хозяйственных обществ … вопроса передачи…» Любые операции в АО являются компетенцией общего собрания акционеров (ОСА), НС или менеджмента компании.

На мой взгляд, все указанные решения противоречат положениям пункта 5 указа президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики» от 19 мая 2020 года, согласно которому с 1 июля 2020 года «запрещается регулирование вопросов, входящих в полномочия органов хозяйственного управления, и корпоративных отношений путём принятия подзаконных актов или через административные методы».

Каким образом юристы в Кабинете министров и Министерстве юстиции смогли зарегистрировать подобные документы — остаётся вопросом. Что это: невнимательность, непрофессионализм, конфликт интересов либо намеренное нарушение в корыстных целях и превышение служебных полномочий? Понёс ли кто-то ответственность?

Таким образом, в вопросах имущества АО вопрос его отчуждения относится к исключительным полномочиям органов управления АО, и ни Кабинет министров, ни хокимият, ни какой-либо другой госорган не имеет права вмешиваться в процесс административными путями.

Указанные выше постановления правительства должны являться руководством к действию для соответствующих ведомств, которые должны вынести это решение на повестку дня в компании — в данном случае Агентство управления государственными активами, через своих представителей, должно было направить это решение на рассмотрение АО «Узбекистон темир йуллари» (мажоритарный акционер ТМЗ), а те, в свою очередь, через своих представителей, — направить в НС ТМЗ. Я думаю, что в такой ситуации можно было ограничиться и простым письмом, и не загружать аппарат Кабинета министров выпуском целого постановления.

2. Но ведь решения и были вынесены на повестку ОСА — значит всё законно? К сожалению, нет, и нарушения продолжились и на этом этапе:

А) Имущество не было оценено, как того требует статья 11 закона «Об оценочной деятельности». Лишь позже, когда и другой крупный акционер — Национальный банк Узбекистана — не согласился с такими решениями и процесс сдвинулся с мёртвой точки (на жалобы миноритариев никто не реагировал, а вот на заявление крупного госбанка — отреагировали), компания провела оценку стоимости акций для выкупа (не самих объектов, иначе бы стоимость была бы ещё выше).

Б) Решение о передаче активов государству в лице хокимията по балансовой стоимости (на практике нулевой) было принято большинством голосов акционеров в лице… АО «Узбекистон темир йуллари», на 100% принадлежащего государству. Я думаю, все видят нелогичность ситуации и явный конфликт интересов.

Более того, закон тоже видит такую нелогичность и говорит нам, что в таких случаях заинтересованный акционер не имеет права голоса, т. е. такую сделку должны были принимать миноритарии, владеющие несколькими процентами акций, не имеющие заинтересованности в данной сделке.

Многие наверняка скажут, что миноритарии никогда бы не приняли такое решение, и будут правы. Но, если бы активы были правильно оценены по рыночной стоимости, менеджмент подготовил справку о том, во сколько оценивается содержание этих зданий, какие финансовые выгоды компания получает от продажи (а не бесплатной передачи), тогда бы убедить миноритариев не составило бы труда.

Но ведь для этого нужно делать расчёты, читать законы, а главное — платить деньги. Однако этого делать никто не собирался. Ведь у нас принято считаться только с «интересами государства», а частники могут молча стоять в сторонке.

3. Но если крупный акционер так легко может игнорировать требования законов, то как защитить инвесторов?

И как надеяться, что после всего этого беспредела можно ожидать притока небольших частных инвесторов на фондовую биржу?

Несмотря на все нестыковки в нашем законодательстве, даже на этот вопрос имеется ответ: члены НС в такой ситуации являются частными физическими лицами (вознаграждение, к примеру, выплачивается на их личные пластиковые карточки, а не в пользу АО «Узбекистон темир йуллари»), избранными за их личные и профессиональные качества в НС общества и действующие исключительно в интересах акционерного общества (абзац 1 статьи 81 закона «Об акционерных обществах») и ВСЕХ (!) акционеров общества в равных долях.

Согласно абзацу 9 статьи 75 этого закона, к компетенции НС отнесена «организация установления рыночной стоимости имущества;», что осуществлено не было, как указано выше.

В случае надлежащего и добросовестного исполнения своих обязанностей члены НС должны были провести независимую оценку данного имущества или, на основе своего опыта и профессиональных качеств, понять, что существует большая вероятность превышения рыночной стоимости передаваемых активов над их балансовой стоимостью, что наносит ущерб акционерам ТМЗ, в связи с чем должны были отказать в рассмотрении такой сделки или рекомендовать акционерам отказаться от неё как нарушающей их права и наносящей ущерб их интересам.

Более того, абзацы 5−6 статьи 81 закона «Об акционерных обществах» предусматривают ответственность членов НС за нарушение этих предписаний.

К сожалению, на практике члены НС не смогли высказать свою независимую позицию и одобрили все вышеуказанные решения без сомнений, т. к. в большинстве являются работниками АО «Узбекистон темир йуллари».

Ответом и решением тут может быть только назначение обязательного числа действительно независимых членов НС всех госкомпаний и компаний со значительной госдолей и налаженная работа судов по защите прав миноритариев.

Я уверен, после пары-тройки отстранений и назначения других мер ответственности членов НС за нанесение ущерба акционерам остальные начнут относиться к своим полномочиям намного более ответственно.

4. Наконец, если все указанные ограничения и нормы нарушены и не помогли, акционерам остаётся обращаться к регулятору и в суд.

В случае с ТМЗ изначальные заявления и жалобы регулятору пользы не приносили, но после подключения НБУ (к этому времени сменился и регулятор рынка) были поданы документы в суд, который принял законное решение в пользу миноритариев, обязав ТМЗ осуществить оценку акций и выкуп акций по этой оценке у НБУ.

В очередной раз сменившийся регулятор снова оказал содействие в подключении других миноритариев к процессу выкупа, как того и требует законодательство, но далее начали происходить странные решения — сначала Кабинет министров принял решение о передаче доли НБУ в ТМЗ в пользу АО «Узбекистон темир йуллари» (пункт 49 приложения №3), а, соответственно, НБУ стало нечего предъявлять к выкупу, и прочим миноритариям пришлось снова обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту.

К слову, на этом этапе ТМЗ предложил миноритарным акционерам подписать досудебное соглашение, желая оплатить лишь часть причитающейся суммы — и то в рассрочку… Суммы, более чем в 10 раз меньшей, чем причитавшейся судом к единовременной выплате.

Это было мотивировано отсутствием денег и убыточностью работы (отдельный вопрос, куда уходят деньги и за счёт чего возникли убытки у предприятия с огромной территорией, многочисленными зданиями и сооружениями и производственными мощностями). Взглянув на проводимый ремонт административного здания, миноритарии почему-то решили отказаться от такого «щедрого» предложения и продолжить разбирательства в суде.

К сожалению, несмотря на вышеуказанные нарушения прав миноритарных акционеров со стороны ТМЗ и, что немаловажно, наличие постановления пленума Высшего экономического суда Узбекистана «О некоторых вопросах разрешения экономическими судами корпоративных споров» №262 от 20 июня 2014 года, нормы которого также могут обосновывать законность позиции миноритарных акционеров ТМЗ в данном судебном споре, апелляционная инстанция экономического суда 11 марта приняла решение отказать миноритариям в выплате, отменив решение первой инстанции и предыдущие решения, а равно и рекомендации регулятора рынка ценных бумаг и доводы пострадавших сторон.

Остаётся надежда, что суд кассационной инстанции сможет более внимательно и беспристрастно отнестись к материалам дела и принять справедливое решение.

Только вышеуказанных пунктов хватило бы независимой стороне, рассматривающей спор, для вынесения быстрого, законного, справедливого и неоспоримого решения. Но реалии и практика ещё, к сожалению, не таковы, поэтому я вынужден продолжать пытаться привлечь внимание к проблеме путём публичного выступления в СМИ.

Важность данного спора состоит в том, что он выносит на поверхность реальную картину нарушения прав миноритарных акционеров в случаях, когда нарушителем является акционерное общество, так или иначе связанное с государством.

Если во время первого срока президентства Шавката Мирзиёева можно было с радостью наблюдать, как экономические суды стали более независимыми и успешно отбивались от административного вмешательства и давления со стороны различных интересантов, что было заметно из возросшего числа справедливо принятых решений, то в последние один-два года наблюдается резкий откат назад, и суды часто принимают решения, явно противоречащие букве закона.

Это, в свою очередь, подрывает основу рыночной экономики и развития рынка ценных бумаг страны, так как только независимый суд выступает последней инстанцией защиты прав собственности. А без данной защиты не видать нам ни местных, ни тем более иностранных инвесторов, сколько бы мы их ни зазывали на различные форумы и ни кормили пловом.

Как видно на описанном примере, инвесторы сталкиваются с игнорированием требований законов даже на уровне решений правительства, наплевательским отношением членов НС и менеджмента к своим обязанностям, т. е. низким качеством корпоративного управления, низкой правовой дисциплиной, ограниченностью полномочий регулятора, сложностями в судах. Обо всём этом говорит президент и указывает на эти проблемы в принимаемых указах и законах, но слышат и хотят ли слышать его госслужащие?!

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