Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил (видео) на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме, который стартовал 24 марта.

Руководитель страны рассказал об условиях, созданных для инвесторов: свободная конвертация валюты, снятие ограничений на репатриацию прибыли, получение международных кредитных рейтингов и выпуск облигаций компаниями, безвизовый режим с 90 странами, упрощённый визовый режим с 60 государствами и других.

«По этим показателям Узбекистан получил статус самого открытого государства в регионе, и это ни для кого не секрет», — цитирует президента его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что в стране принимаются меры по развитию гражданского общества, обеспечению свободы слова, созданию демократического медиапространства и превращению СМИ в «четвёртую власть».

Он также заявил о ликвидации принудительного труда, снятии бойкота с узбекского хлопка, смягчении налоговой политики, упрощении лицензирования и других изменениях.

«Превращение Узбекистана в демократическое государство, где главенствуют закон и справедливость, формирование независимой и свободной судебно-правовой системы было обозначено одной из наших главных целей», — отметил президент.

Пятилетняя стратегия действий, принятая в 2017 году, воплотила в себе такие важные направления, как «обеспечение верховенства закона, развитие конкуренции, решительная борьба с коррупцией», сказал глава государства.

«В первую очередь мы ликвидировали все факторы, ранее препятствовавшие вхождению инвесторов на рынок Узбекистана и их свободной деятельности и начали создавать благоприятные условия для предпринимательства», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент сообщил, что годовой объём иностранных инвестиций в течение пяти лет вырос в 3,5 раза, а их сумма за это время достигла 25 млрд долларов. За счёт этих средств было реализовано 59 тысяч инвестиционных проектов и создано 2,5 миллиона рабочих мест. Объём золотовалютных резервов вырос с 27 млрд до 35 млрд долларов.

Глава государства напомнил, что для повышения инвестиционной привлекательности страны и выработки предложений по улучшению бизнес-среды с 2022 года на регулярной основе будут проводиться заседания Совета иностранных инвесторов при президенте, созданного в 2019 году.

«Мы продолжим практику прямого общения с инвесторами и предпринимателями во всех отраслях и регионах, используя платформу краудсорсинга и современные цифровые решения… В результате реализуемых нами реформ в течение следующих пяти лет планируется увеличить валовой внутренний продукт до 100 млрд долларов, а ежегодный экспорт — до 30 млрд долларов», — заявил он.

Отметив, что пандемия и другие кризисы последних лет заставляют искать нестандартные решения, президент заверил, что Узбекистан продолжит предпринимать усилия по созданию «самых удобных и привлекательных условий для инвесторов».

«Самая сложная задача в процессе реформ — не просто изменить законодательство или разработать разные стратегии. Это, конечно важно, но самое главное — изменить мировоззрение и мышление людей, что, я думаю, признают все реформаторы в мире», — отметил он.





Шавкат Мирзиёев заявил, что в зале присутствуют «члены команды президента — министры, руководители ведомств и местных хокимиятов».

«Все они… высококвалифицированные специалисты с современным мировоззрением, представители Нового Узбекистана, получившие от меня конкретные поручения при подготовке к этому форуму. Эти руководители готовы на постоянной основе работать с вами, уважаемыми гостями форума, для налаживания практического и взаимовыгодного сотрудничества, разработки новых проектов и, самое главное, для создания всесторонне благоприятной среды для инвесторов и предпринимателей», — сказал глава государства.

Он отметил, что в рамках форума запланировано более 30 мероприятий, и инвесторам будет представлено «более 200 привлекательных проектных предложений».

Шавкат Мирзиёев отметил важность цифровизации, «зелёных» технологий и инноваций для развития во всех сферах бизнеса на современном этапе.

«Обеспечение вашего успеха в нашей стране гарантируется президентом и правительством Узбекистана», — заверил президент, приглашая инвесторов к практическому сотрудничеству.

Среди высокопоставленных участников форума — президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, президент АБР Масацугу Асакава, вице-президент ВТО Чжан Сянчен, вице-президент АБИИ Константин Лимитовский, вице-президент МФК Стефани фон Фридебург и другие.

В начале года Агентство стратегического развития перечислило факторы, влияющие на инвестиционный климат. Среди них — экономическое развитие, судебная система, политическая стабильность, развитие инфраструктуры и другие. В качестве примеров негативного влияния на инвестклимат агентство указало часто меняющиеся «правила игры» для бизнеса, противоречивые заявления хокимов и другое.

В ежегодном отчёте Госдепартамента США об инвестиционном климате более чем в 165 странах отмечается, что у Узбекистана есть потенциал стать одной из самых успешных экономик в Центральной Азии, но для достижения этой цели необходимо обеспечить закрепление рыночных реформ путём совершенствования законодательства и обеспечения его надлежащего исполнения.