Президент Шавкат Мирзиёев 8 апреля подписал указ, предусматривающий меры по сокращению участия в экономике предприятий с государственной долей и большему контролю за их уставной и финансовой деятельностью. Вводятся запреты на ведение такими предприятиями дополнительной деятельности, не связанной с основной.

В частности, если решениями президента и правительства не предусмотрено иное, предприятиям с участием государства запрещено приобретать и строить новые объекты недвижимости, не соответствующие их основной деятельности.

Им также запрещается заниматься дополнительной деятельностью, не связанной с их основной деятельностью, в сферах, в которых развита конкуренция, а также принимать участие или приобретать доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, не соответствующих специфике их основной деятельности.

Приобретение или строительство новых объектов недвижимости, приобретение долей в уставных капиталах хозяйственных обществ и осуществление дополнительной деятельности, соответствующей основной деятельности предприятий с участием государства, осуществляются на основании решения наблюдательного совета предприятия.

Контроль за квазифискальными расходами

Указом предусмотрено, что ежегодные расходы предприятий с участием государства на благотворительность не должны превышать 3% их чистой прибыли, полученной за предыдущий год, и осуществляются при выполнении показателей их бизнес-плана в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год (за исключением случаев, предусмотренных решениями президента и правительства).

Соглашения (сделки, договора, меморандумы и другое) предприятий с участием государства и коммерческих банков с государственной долей в размере 50% и более по отчуждению, формам и механизмам реализации имущества, внесению инвестиций в уставный капитал предприятий с участием государства и предприятий в их составе третьими лицами заключаются после согласования в обязательном порядке с Наблюдательным советом данных предприятий.

На органы государственной налоговой службы возложен контроль за «правильным формированием финансовых результатов при определении размеров дивидендов по государственной доле в хозяйственных обществах».

Ограничение сроков управления на предприятиях с госдолей

В целях повышения эффективности деятельности и ответственности органов управления хозяйственных обществ с государственной долей 50% и более и государственных унитарных предприятий с 1 апреля лицо, назначенное (переназначенное) в качестве руководителя исполнительного органа, не может быть руководителем исполнительного органа более двух сроков подряд;

С 1 мая из числа членов наблюдательного совета предприятия должны быть образованы комитеты по стратегии и инвестициям, по аудиту, по назначениям и вознаграждениям, а также по противодействию коррупции и этике.

Оценка деятельности членов наблюдательного совета предприятия

Деятельность членов, избранных в состав наблюдательного совета по государственной доле, оценивается на основе таких критериев, как эффективная организация процессов трансформации на предприятии, оптимизация внешней задолженности предприятия, внедрение современной системы закупок, исполнение требований, предусмотренных данным указом президента, а также привлечение альтернативных средств для финансирования инвестиционных проектов.

С 1 июля внедряется единая политика стимулирования деятельности членов наблюдательного совета и оплаты труда членов исполнительного органа предприятий с участием государства. Отменены любые дополнительные виды выплат членам исполнительного органа, за исключением ежемесячной заработной платы и единовременного вознаграждения, выплачиваемого по итогам года.

Работу наблюдательных советов будет контролировать координационная рабочая группа во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Трансформация ряда акционерных обществ

Вводится специальная система управления, направленная на эффективную организацию процессов трансформации и приватизации в акционерных обществах, указанных в приложении к указу (пока не опубликовано).

Установлено, что председатель комитета стратегии и инвестиций наблюдательного совета общества назначается из числа его независимых членов, и на данный комитет возлагаются задачи постоянного управления процессами трансформации и приватизации предприятия.

Вводится должность первого заместителя руководителя исполнительного органа общества по вопросам трансформации и создается подотчётный ему проектный офис.

Все заместители руководителя и структурные подразделения исполнительного органа общества подотчётны первому заместителю руководителя исполнительного органа по вопросам трансформации.

Смета расходов первого заместителя руководителя исполнительного органа по вопросам трансформации и проектного офиса общества утверждается наблюдательным советом отдельно.

Наблюдательный совет устанавливает отдельное вознаграждение руководителю исполнительного органа за своевременное и качественное осуществление процессов приватизации, включая публичное размещение акций (IPO) (за исключением стимулирования, описанного выше), или меры ответственности за их неосуществление.