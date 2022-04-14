Главный редактор издания Rost24.uz Анора Садикова сообщила об удалении с сайта материала о Жахонгире Усманове — сыне покойного сенатора, бывшего вице-премьера, курировавшего отрасли торговли, главы Федерации футбола и Национального олимпийского комитета Мираброра Усманова. Журналистка опубликовала удаленное видео на своей странице в Facebook.

В материале речь идёт о деятельности предпринимателя, генерального директора и учредителя компании Ardus и главы благотворительного фонда «Эзгу максад» («Благая цель»). Имя Жахонгира Усманова фигурирует в «Архиве Пандоры», который называют одной из крупнейших утечек финансовых документов.

В репортаже Анора Садикова сообщает, что «цепочка из нескольких компаний, принадлежащих Жахонгиру Усманову, ведёт к офшорам и финансовым преступлениям». Отмечается, что Усманов является единственным бенефициаром Winger Investments Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а также владеет счетами в европейских банках.

В материале говорится, что фонду «Эзгу максад», созданному в 2017 году по инициативе заводов «Хоразм шакар», «Ангрен шакар» и ряда иностранных компаний, в порядке исключения, было разрешено получать от иностранных физических и юридических лиц на безвозмездной основе средства на расчётные счета, обслуживаемые уполномоченным банком.

Утверждается, что между фондом и офшорными компаниями якобы были обороты крупных сумм денег. Журналистка отмечает, что благотворительная организация за пять лет не опубликовала ни одного отчёта, из-за чего её деятельность вызывает подозрения. Она также говорит, что фонд за время работы не оказывал помощь домам престарелых «Саховат» и «Мурувват», хотя это указано в числе задач организации.

Со ссылкой на руководителя фонда Камолу Шарипову журналистка заявила, что за «Эзгу максад» стоит «большая семья».

После публикации статьи и видео Анора Садыкова заявила об угрозах и давлении.

«В течение месяца мы на основе фактов вели расследование и опубликовали материал. Однако они позвонили моему коллеге и сказали, что, если нам нужна спокойная жизнь, мы должны удалить материал. После этого нам пришлось удалить статью с сайта и видео с YouTube», — рассказала она в беседе Human.uz.

Председатель попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных масс-медиа, предприниматель Комил Алламжонов выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Аноры Садиковой.

«В государстве, в котором царит верховенство закона, любые споры (если они есть) должны решаться только в суде. Никто не имеет права угрожать журналисту, вообще угрожать. Те времена закончились. Не пытайтесь их вернуть. Фонд следит за ситуацией», — написал он.

По итогам 2021 года Узбекистан занял 157-е место из 180 в рейтинге свободы прессы «Репортёров без границ», опустившись на одну позицию. Понижение в индексе произошло впервые с 2018 года. Ситуация в стране в этой сфере продолжает оцениваться как «сложная».