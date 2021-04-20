Узбекистан опустился на одну позицию и занял 157-е место из 180 в новом рейтинге свободы прессы (2021 World Press Freedom Index), составляемом международной неправительственной организацией «Репортёры без границ» (Reporters sans frontières, RSF). Ситуация со свободой слова в стране по-прежнему оценивается как «сложная».

Понижение Узбекистана в рейтинге произошло впервые с 2018 года, когда страна начала улучшать свои позиции и поднялась со 169-го на 165-е место. В 2019 году Узбекистан занял в индексе 160-е место, покинув «чёрную зону» (страны с наихудшим положением в области независимости прессы), а в 2020 году — 156-е.

Составители рейтинга вновь отмечают, что в Узбекистане «всё ещё не может быть и речи о критике высших уровней власти», а сами власти «сохраняют значительный контроль над СМИ».

«Восстановить свободу прессы без политического плюрализма и правосудия за преступления, совершённые диктатурой, будет трудно. Впереди ещё долгий путь», — говорится в отчёте RSF.

Ближайшими соседями Узбекистана по рейтингу стали Руанда (156) и Беларусь (158). Из стран Центральной Азии Казахстан находится на 155-м месте, Таджикистан — на 162-м и Туркменистан — на 178-м (оба — в «чёрной» зоне). Кыргызстан занял 79-е место и является единственной страной региона, в которой ситуация со свободой прессы оценивается как «проблематичная».

Лидером рейтинга пятый год подряд становится Норвегия. За ней следует Финляндия. Третье место у Швеции. В первую десятку также вошли Дания, Коста-Рика, Нидерланды, Ямайка, Новая Зеландия, Португалия и Швейцария.

Карта мира по рейтингу RSF.

В целом, по оценке RSF, работа журналистов серьёзно затруднена в 73 из 180 стран, включённых в рейтинг, и ограничена ещё в 59 странах, то есть в общей сложности в 73% стран из подвергнутых оценке.