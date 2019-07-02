Председателем правления международного благотворительного общественного фонда «Эзгу максад» («Благая цель») назначен Жахонгир Усманов. Кандидатура сына покойного сенатора Мираброра Усманова была утверждена на заседании членов попечительского совета, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе организации.

Жахонгир Усманов (1968 г. р.) окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

С 1995 года является генеральным директором совместного предприятия ARDUS и председателем правления ассоциации инвесторов ILK PLYUS, он также входит в состав правления фонда «Эзгу максад».

Кроме того, Жахонгир Усманов более 10 лет занимал пост вице-президента Ассоциации футзала Узбекистана, сейчас он является членом комитета Азиатской футбольной конфедерации. За достижения в области спорта ему присвоено звание заслуженного тренера Узбекистана.

Фонд «Эзгу максад» был создан в 2017 году для совершенствования системы социальной защиты уязвимых слоев населения. В задачи организации входят охрана здоровья уязвимых слоев населения и помощь детям-сиротам.