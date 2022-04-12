Венгерский ОТP Bank обратился к Узбекистану с просьбой отложить сделку о покупке 75% госдоли в «Ипотека-банке» на 2−3 месяца. Об этом Bloomberg сообщил председатель совета директоров и генеральный директор OTP Bank Group Шандор Чаньи.

Он назвал неопределенность, вызванную войной в Украине, причиной отсрочки сделки, о которой впервые было объявлено ещё в сентябре.

«Покупка была готова к подписанию, когда на Украине разразилась война», — сказал Шандор Чаньи. В связи с этим он попросил отложить сделку до выяснения ситуации.

Ещё в июне 2019 года сообщалось, что государственная доля в уставном капитале «Ипотека-банка» станет ниже 50% до конца 2022 года. Банк будет трансформирован и приватизирован с участием Международной финансовой корпорации.

В сентябре 2021 года на экономическом форуме в Ташкенте вице-премьер Джамшид Кучкаров анонсировал продажу 75% акций в государственном «Ипотека-банке» венгерскому ОТP Bank. Тогда он сообщал, что полностью завершить сделку — в течение двух месяцев.

OTP Group («Группа ОТП», BSE: OTP, LSE: OTPD) — венгерская банковская группа, работающая в сферах финансового, страхового, инвестиционного и банковского бизнеса — от управления активами и лизинга до финансирования пенсий. Цена акций OTP упала почти на 30% с 24 февраля — со дня нападения России на Украину, которая на востоке граничит с Венгрией.