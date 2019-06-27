«Ипотека-банк» будет трансформирован и приватизирован с участием Международной финансовой корпорации. Соответствующее постановление утвердил Кабинет Министров Узбекистана 25 июня, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно постановлению, для обеспечения независимости «Ипотека-банка» до конца 2020 будет сформирован новый состава наблюдательного совета банка без участия руководителей государственных органов. Количество независимых директоров доведут до пяти, председатель набсовета будет избран из их числа.

Кроме того, на «Ипотека-банк» не будет распространяться порядок согласования с государственными органами и их руководителями выдвигаемых и назначаемых кандидатов в члены наблюдательного совета и правления банка. В этот же срок планируется сформировать новое руководство банка.

«Ипотека-банк» получает право на самостоятельное принятие решений по вопросам кредитования и финансирования проектов, «исходя из рыночных условий». Документом устанавливается запрет на привлечение средств банка для инвестирования в уставные капиталы коммерческих организаций с несвойственным банковской деятельности профилем.

Государственные доли в уставном капитале «Ипотека-банка» в двухмесячный срок на безвозмездной основе передаются в Министерство финансов.

Как ожидается, государственная доля в уставном капитале банка станет ниже 50% до конца 2022 года.

