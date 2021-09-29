Венгерский ОТP Bank в рамках приватизации «Ипотека-банка» станет владельцем 75% государственной доли в этом банке. Об этом 29 сентября на Экономическом форуме в Ташкенте сообщил заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, соглашение о продаже планируется подписать в среду.

«Сегодня мы подпишем соглашение о продаже 75% доли в государственном „Ипотека-банке“. Расскажу небольшую историю приватизации этого банка. Во-первых, мы начали работу с IFC (Международная финансовая корпорация), которая представляла нас потенциальным инвесторам. После этого венгерский OTP Bank пришёл в Узбекистан. Сегодня мы подпишем один документ и в течение двух месяцев мы завершим сделку», — заявил Джамшид Кучкаров.

Вице-премьер отметил, что другие банки будут приватизированы по схожей схеме — «трансформация — подготовка к продаже — приватизация».

Джамшид Кучкаров напомнил, что на сегодняшний день в наблюдательных советах государственных банков работают независимые члены.

«Это тоже хорошо для приватизации, потому что нам не нужны 10 государственных банков. Поэтому мы планируем использовать опыт приватизации „Ипотека-банка“ при приватизации „Узпромстройбанка“», — заявил он.

14 сентября в здании Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана состоялась церемония подписания пакета соглашений о выделении IFC кредита «Узпромстройбанку» в размере 75 млн долларов. Джамшид Кучкаров ожидает, что Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также выделят по 50 млн долларов «в ближайшее время».

О планах венгерского ОТP Bank войти на рынок Узбекистана стало известно в июле 2020 года, когда делегация Венгрии во главе с министром иностранных дел и внешней торговли Петером Сийярто посетила Ташкент. В феврале этого года сообщалось, что ОТP Bank планирует приватизировать один из банков Узбекистана.

Ещё в июне 2019 года сообщалось, что государственная доля в уставном капитале «Ипотека-банка» станет ниже 50% до конца 2022 года, банк будет трансформирован и приватизирован с участием IFC.

OTP Group («Группа ОТП», BSE: OTP, LSE: OTPD) — венгерская банковская группа, работающая в сферах финансового, страхового, инвестиционного и банковского бизнеса — от управления активами и лизинга до финансирования пенсий.