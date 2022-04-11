Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 апреля, посещая некоторые объекты в Ташкенте, провёл в школе-интернате для слабослышащих детей №102 совещание.

Как сообщила программа «Менимча» телеканала «Узбекистан 24», на нём глава государства заявил, что в священный месяц Рамазан необходимо поддерживать чистоту и осуществлять благоустройство территорий «на основе национальных ценностей».

«Спросите аксакалов и старших, как выглядела махалля Старого города. Были виноградная лоза, топчан, тополя, цветы мирабилис (ночная красавица), райхон (базилик). Это же можно восстановить, это же наши традиции. Даже цветы у нас стали импортными. Наши уже вам не нравятся? Я научу, даже если вы не хотите. Это наша культура, духовность. У нас есть культура, которой нигде нет, но мы забыли про это», — сказал он.

Президент отметил, что «если каждая улица столицы будет выглядеть красиво и будет благоухать базиликом, это будет образцовым примером».

«Можно это сделать или нет? Можно. В чьих руках всё это? В наших. Для кого это будем делать? Для нас самих. Не для показухи, а для себя», — подчеркнул он.

Шавкат Мирзиёев призвал всех чиновников «жить проблемами народа».

Махалля «Университет» в Алмазарском районе Ташкента. Кадр из видео «Узбекистан 24».

В ноябре прошлого года Шавкат Мирзиёев объявил начало общенационального проекта «Яшил макон». Тогда же он заявил, что наряду с посадкой саженцев необходимо создать в махаллях улицы с галереями из виноградных лоз. В махалле «Университет» на улице протяжённостью 750 м установлены подпорки и посажен виноград. На площадях перед многоэтажными домами высажены базилик и мирабилис.

В марте на 21 улице Ташкента высадили 10 тысяч взрослых деревьев, поставленных из Турции и Италии компанией Flowers Garden. На совещании 7 апреля президент отметил, что опыт равномерного выращивания плодовых и декоративных деревьев в возрасте до пяти лет, начатый в столице, должен быть распространён на другие города.

При этом глава государства заявил, что в некоторых регионах работа по посадке деревьев до сих пор «организована для галочки и продолжается показуха». По его словам, зафиксированы случаи приписок в отчётах о высадке 5 миллионов саженцев, которые фактически высажены не были.