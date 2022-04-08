Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 апреля провёл телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры обменялись тёплыми поздравлениями в связи со священным месяцем Рамадан, пожелав мира, благополучия и процветания народам Узбекистана и Кыргызстана.

Особое внимание в беседе стороны уделили продвижению приоритетных проектов взаимовыгодного сотрудничества, включая начало деятельности узбекско-кыргызского фонда развития, ускорение реализации инфраструктурных проектов строительства Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» и расширение промышленной кооперации.

Достигнута договорённость о продолжении интенсивных контактов на уровне правительств в целях безусловной реализации принятых решений, говорится в сообщении пресс-службы.

Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне.

По данным пресс-службы президента Кыргызстана, Садыр Жапаров поблагодарил узбекскую сторону в лице главы государства за решение вопроса о строительстве двух общеобразовательных школ в Баткенской области, а также о реконструкции Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура.

«Также Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что планируемый ответный визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан несомненно способствует дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между двумя государствами», — говорится в сообщении.

Глава Кыргызстана также отметил, что ожидает личного участия президента Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме, планируемых к проведению 26−27 мая в Бишкеке.