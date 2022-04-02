1 апреля в селе Маргун Лейлекского района Баткенской области Кыргызстана была открыта школа имени М. Баетова, построенная за счёт средств, выделенных Узбекистаном.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов и министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев.

Фото: МНО Узбекистана.

Посредством видеоконференцсвязи церемонию открыли премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Фото: Gov.kg.

Абдулла Арипов находился в Оше для участия в четвёртом заседании Совета хокимов приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей президента Кыргызстана в приграничных областях.

Председатель правительства Кыргызстана отметил, что открытие школы — это символ большой дружбы между двумя народами.

«Развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами является результатом наших давних исторических уз братства, дружбы и добрососедства. Баткенская область граничит с Ферганской областью Республики Узбекистан, и мы выступаем за расширение и увеличение приграничного сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Хочу поблагодарить руководство Республики Узбекистан за помощь в строительстве данного общеобразовательного учреждения в Баткенской области», — сказал Акылбек Жапаров.

Абдулла Арипов, в свою очередь, подчеркнул, что посредством подобных мероприятий дружба между двумя братскими народами лишь укрепляется.

Договорённость о строительстве школы была достигнута в ходе визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан 11−12 марта 2021 года.

Строительство нового здания школы на 330 мест было начато в июле 2021 года. Сметная стоимость проекта составила 3,5 млн долларов США, которые были выделены Узбекистаном.

Отметим, что в 2018 году в Оше была открыта школа, построенная Узбекистаном. Ещё одна школа строится в селе Самаркандек в Баткенской области.

Узбекистан также ведёт работы по реконструкции и оснащению здания Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура. В ходе визита в Ош Абдулла Арипов в сопровождении Акылбека Жапарова ознакомился с ходом реконструкции.

Фото: Gov.kg.

Работы были начаты в сентябре 2021 года, завершить их планируется в сентябре текущего года. Сметная стоимость работ составляет 5 млн долларов. Театр будет рассчитан на 500 посадочных мест.