В кыргызском Оше 13 сентября началась полная реконструкция Ошского академического узбекский музыкально-драматического театра имени Бабура, сообщила пресс-служба городской мэрии.





По данным городской администрации, реконструкция театра проходит в рамках соглашений между правительствами Узбекистана и Кыргызстана по укреплению международных двусторонних социально-экономических связей.





Завершение работ по реконструкции театра запланировано на начало следующего года. Общая стоимость работ составляет 5 млн долларов. Kloop отмечает, что финансировать проект будет Узбекистан.

Капитальный ремонт был запланирован в честь 100-летнего юбилея театра. Такое решение было принято во время мартовского визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан. Юбилей должны были отпраздновать в октябре 2018 года, но три года назад мероприятие передвинули, так как театр нуждался в ремонте, пишет издание.





Согласно представленному проекту, здание театра полностью обновится.

Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура — один из старейших профессиональных театров в Средней Азии. Он основан в 1914 году Рахмонберди Мадазимовым. После того, как Кыргызстан получил независимость в 1992 году, театр был переименован в честь основателя династии и империи Бабуридов Захириддина Мухаммада Бабура. До этого он носил имя революционера Сергея Кирова. Театр рассчитан на 480 зрителей.

За годы существования коллектив поставил более 600 спектаклей по самым популярным произведениям узбекской, русской, таджикской, кыргызской и мировой классики, а также по современной драматургии народов мира.