Председатель попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных масс-медиа, предприниматель Комил Алламжонов подал заявление в правоохранительные органы на основателя сайта Uzmetronom.com Сергея Ежкова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Как вы помните, 21 февраля этого года Сергей Ежков на своём сайте Uzmetronom.com опубликовал клеветническую статью „Бриллиантовый мальчик“, в которой открыто обвинил меня в соучастии в незаконном ввозе в Узбекистан ювелирных ценностей на сумму 4,2 млн долларов, т. е. в совершении тяжкого уголовного преступления по статье 182 „Нарушение таможенного законодательства“ Уголовного кодекса», — написал Комил Алламжонов.

«Я, конечно, лично не знаком с Сергеем Ежковым, но были слухи — люди говорили — что якобы до 2016 года данный сайт выполнял заказы неких спецслужб по очернению определённых лиц. Я конечно, точно не знаю», — отметил он.

Сергей Ежков. Фото: «Фергана.Ру»



«Понимая, что, возможно, Ежков действовал по заказу, я сначала спокойно выдержал паузу и чуть позже посоветовался со своими юристами, которые отметили, что если автор не докажет мою причастность к этому преступлению, то в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту „а“ части 3 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Узбекистан („Клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления“)», — заявил предприниматель.

«Полностью убеждённый в своей правоте я подал соответствующее заявление в правоохранительные органы на Сергея Ежкова, который теперь должен ответить за свои слова по всей строгости и букве закона», — подчеркнул Комил Алламжонов.

Бизнесмен добавил, что готов предоставить следствию и суду все исчерпывающие сведения по существу вопроса.

«Бриллиантовый мальчик»

В материале Uzmetronom.com от 21 февраля рассказывалось, что 17 февраля в Ташкент прибыл рейсом «Аэрофлота» из Москвы прибыла дизайнер Джульетта Гурман, которая пыталась ввезти в страну золото и бриллианты стоимостью 4,2 млн долларов.

«Джульетта была спокойна, потому что ей было обещано, что очень влиятельная персона лично встретит её в Ташкенте и заберёт драгоценности. Однако дама не на шутку разозлилась, когда неулыбчивые, но дотошные узбекистанские таможенники попросили её предъявить свой багаж», — говорится в материале.

Джульетта Гурман. Фото: Afisha.uz

Автор пишет, что женщина позвонила «влиятельной персоне», после чего в аэропорт прибыл «председатель попечительского совета Фонда СМИ Комил Алламжонов».

«По данным зарубежного ресурса (здесь у Uzmetronom.com гиперссылка на сайт Eltuz.com — ред.), он незамедлительно собрал аэропортовское начальство, популярно объяснил, что золото и бриллианты привезены не для продажи, а для дарения. […] После чего попечитель фонда собрал драгоценности в кучу и спокойно уехал», — говорится в публикации.

На сайте Eltuz.com материал под названием «Алламжонов 4,2 млн $ тиллани чегарадан қандай олиб ўтди?» был опубликован 23 февраля, по смыслу он совпадает с заметкой на Uzmetronom.com. В конце подчёркивается, что впервые этот материал был размещён в Telegram-канале Eltuz, там пост о ввезённых в Узбекистан драгоценностях появился 20 февраля.

Ресурс Eltuz.com характеризует себя как «платформа либерально-демократических ценностей, свободы слова и самовыражения, прогрессистов и тех, кто хочет изменить общество к лучшему». На территории Узбекистана этот сайт открывается только через VPN.

Давние пикировки

На сайте Uzmetronom.com материалы с упоминанием Комила Алламжонова появляются периодически, в основном в связи с его предпринимательской деятельностью, с расследованиями в его отношении иностранных журналистов, а ранее — с назначениями на новые должности. В материале «Ну очень способный юноша. На гадости» говорится, что Комил Алламжонов обладает «широким опытом по использованию административных рычагов в продвижении своих частных коммерческих интересов».

Бизнесмен, в свою очередь, неоднократно упоминает главного редактора издания Сергея Ежкова в автобиографической книге «Алламжонов виноват», утверждая, в частности, что именно он «назначил» его «племянником Парпиева».

«Моя фамилия не сходила со страниц ресурса, каждый мой шаг преподносился Сергеем Александровичем красиво и художественно, слог у него всегда был великолепный, но фактов в публикациях было немного», — отмечает Комил Алламжонов в книге, вспоминая о временах президентства Ислама Каримова.