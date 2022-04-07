Офис уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека (омбудсмана) Ферузы Эшматовой отчитался о работе с обращениями граждан в 2021 году.

Как сообщила пресс-секретарь омбудсмана Фотима Мадрахимова, всего в прошлом году к уполномоченному поступило 18738 обращений от граждан Узбекистана, граждан и уполномоченных иностранных государств, лиц без гражданства, общественных организаций и других юридических лиц. Для сравнения — в предыдущем году было получено 14975 обращений.



Поскольку законодательно установлено, что омбудсман не рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции судебных и следственных органов, а также обращения по поводу споров и конфликтов между гражданами, на рассмотрение было принято 11257 обращений (в 2020 году — 4486 обращений, не считая 4987 запросов в государственные и общественные организации).

В основном обращения, полученные в 2021 году, относились к вопросам прав граждан на частную собственность и трудовых прав, социальных льгот и пособий, материальной помощи, исполнения гуманитарных актов, судебного разбирательства, обеспечения права граждан на обращение в государственные органы и учреждения. Больше всего обращений поступило из Ташкента (2588), Кашкадарьинской (2530) и Сурхандарьинской (2000) областей.

В 2021 году омбудсман впервые внёс на рассмотрение в Конституционный суд вопрос касательно гарантий прав собственности физических лиц, говорится в отчёте. Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе омбудсмана, 2 апреля было направлено обращение об установлении соответствия/несоответствия пунктов 43 и 47 Положения о порядке выдачи компенсации собственникам за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости, утверждённого постановлением правительства №911 от 16 ноября 2019 года, и статьям 53 и 54 Конституции. Вопрос был рассмотрен 2 июля на открытом заседании Конституционного суда. Суд, рассмотрев информационно-аналитические материалы госорганов, принял решение о соответствии указанных пунктов положения статьям Конституции.

В государственные органы и организации, а также суды от омбудсмана в прошлом году было направлено 14 ходатайств, 36 заключений и 44 иска о восстановлении нарушенных прав граждан, сообщается в отчёте.

Внесённые омбудсманом ходатайства обсуждались на расширенных заседаниях министерств и ведомств. В отношении 82 работников, нарушивших требования к работе с обращениями и исполнительской дисциплины, применена мера дисциплинарного взыскания в виде выговора, 9 сотрудникам назначен штраф, 8 сотрудников освобождены от занимаемых должностей.

Сотрудники омбудсмана 108 раз (в 2020 году — 32 раза) участвовали в судах в качестве наблюдателей.

В результате рассмотрения обращений по личным правам и свободам, направленных омбудсману, возбуждено 21 уголовное и административное и 9 дисциплинарных дел. Отменено 29 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Для проведения правовой оценки действий должностных лиц проведено 25 проверок. Вследствие обращения омбудсмана в отношении судебных решений через органы прокуратуры внесено 6 протестов.

В суды внесено 43 исковых заявления, направленные на взыскание заработной платы на 442 млн сумов, обеспечена выплата заработной платы 62 гражданам на 787,8 млн сумов, восстановлено в работе 10 граждан, выплачено 5 гражданам 9,2 млн сумов за вред здоровью за утрату трудоспособности на рабочем месте, оказано содействие гражданам в оформлении кредитов на 148 млн сумов.

Кроме того, в пользу заявителей взыскан ущерб в размере 210,8 млн сумов, установленный судебными решениями. В связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд 14 гражданам выделено жильё. Предпринимателям оказана помощь в возврате излишне уплаченных налоговых платежей на 145 млн сумов.