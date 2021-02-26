На заседании Комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Сената Олий Мажлиса Узбекистана заслушаны отчеты уполномоченных Олий Мажлиса по правам человека Ферузы Эшматовой и по правам ребенка Алии Юнусовой, сообщило УзА.

«Пандемия не могла не повлиять и на деятельность омбудсмана. Хоть в этот период личный прием граждан был временно приостановлен, количество обращений, поступивших на телефон доверия и электронную почту уполномоченного, увеличилось по сравнению с прошлыми годами», — сказала Феруза Эшматова.

Несмотря на карантинные меры, омбудсман и его офис совместно с общественными активистами регулярно проводили мониторинг соблюдения прав человека в карантинных комплексах, медицинских, пенитенциарных учреждениях, говорилось на заседании.

В 2020 году омбудсману поступило в общей сложности 14975 обращений от граждан Узбекистана, граждан и омбудсманов зарубежных государств, лиц без гражданства, общественных организаций и других юридических лиц.

За год омбудсман взял под собственный контроль рассмотрение 4486 обращений, направил в государственные и общественные организации 4987 запросов по ним.

«Вместе с тем, несмотря на положительные изменения в деятельности уполномоченного по работе с обращениями населения по сравнению с прошлым годом, в отчетном периоде 176 обращений в установленном порядке были признаны анонимными, не налажена практика рассмотрения по инициативе уполномоченного вопросов, поднятых в данных обращениях», — говорится в сообщении агентства.

В течение отчетного года министерства и ведомства не предоставили своевременно ответы на 274 обращения омбудсмана. Хотя по данному факту были внесены 3 представления и 9 заключений в министерства и хокимияты, палаты Олий Мажлиса не были проинформированы об этом.

В результате мониторинга в целях предотвращения применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания также выявлен «ряд недостатков» в местах содержания под стражей.

«Сотрудники некоторых пенитенциарных учреждений недостаточно осведомлены о законе „Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмане)“. В производственных цехах учреждений не созданы медицинские пункты, а цехи, самостоятельные участки, мастерские и другие сооружения не в полной мере обеспечены аптечками для оказания первой медицинской помощи», — говорилось в отчете омбудсмана.

Осужденные, привлекаемые к труду на производстве, не в полной мере обеспечены специальной одеждой, головными уборами, обувью, другими средствами индивидуальной защиты и гигиены.

Кроме того, отмечалось, что региональные представители уполномоченного «неправильно организовали работу по пропаганде своей деятельности».

Уполномоченный по правам ребенка в 2020 году получила 85 обращений от физических и юридических лиц, детей и их законных представителей, из них 28 обращений были удовлетворены ведомствами и организациями.

Без ответа оставлены органами государственной власти на местах 12 обращений об обеспечении выпускников домов «Мехрибонлик» жильем.

Уполномоченный по правам ребенка 8 раз сама и через своих представителей приняла участие в судебных процессах в целях защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов детей. В 5 случаях решение суда было отменено.

Из-за пандемии многие учреждения продолжили свою работу в закрытом режиме, говорится в сообщении. Для обеспечения прав ребенка в закрытых учреждениях, которые находящиеся там лица не могут покинуть по своей воле, было организовано 53 мониторинговых визита в учреждения в Кашкадарьинской, Ташкентской, Андижанской, Джизакской, Сырдарьинской, Ферганской, Бухарской, Наманганской областях и в Ташкенте.

Выявленные в ходе мониторинга недостатки были проанализированы, руководству государственных органов и организаций было направлено 3 представления и 47 запросов, а также внесены предложения по 12 законопроектам.