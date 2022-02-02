Согласно постановлению Кабинета министров №322 от 20 мая 2021 года «О мерах по реализации пилотных проектов по расширению перечня продукции, подлежащей обязательной цифровой маркировке» в июне 2021 года в Узбекистане стартовал пилотный проект по маркировке товарной группы «Лекарственные средства и изделия медицинского назначения». 31 января 2022 года пилотный проект завершился, и его участники поделились достигнутыми результатами.

Система цифровой маркировки — относительно новое и еще непривычное явление для Узбекистана, которое уже доказало свою эффективность. В настоящее время маркируются четыре товарные группы. ООО CRPT Turon, которое входит в состав СП Digital Holding, включающее в себя Ucell и узбекские активы холдинга USM — ICS Holding Uzbekistan, является оператором системы.





В пилотном проекте, длившемся несколько месяцев, участвовали 27 местных фармацевтических компаний: Jurabek Laboratories, Nobel PharmSanoat, Nika Pharm, Remeddy Group и прочие, а также 46 зарубежных производителей, в числе которых KRKA, Dr. Reddy’s, Adamed, АО «Фармак», «Берлин Хими», Abbott Laboratories SA, Novartis Pharma Services AG, Claus Marsh LTD.

На протяжении этого времени они тестировали технологические и операционные системы, необходимые в производственном процессе, чтобы опытным путем выбрать подходящий вариант, а также учились использовать коды маркировки на своей продукции — их организатор проекта предоставил всем участникам бесплатно. В рамках пилота участникам было эмитировано более 12 млн бесплатных DataMatrix-кодов.





«Компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. — интегрированная международная фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за счет предоставления доступных и инновационных лекарственных препаратов. Коммерческое присутствие Dr. Reddy’s распространено в 42 странах, включая Узбекистан, и мы всегда находимся в авангарде внедрения новых технологий и адаптации к последним достижениям отрасли. Участие в пилотном проекте цифровой маркировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения стало одной из таких инициатив.

После вступления в пилотный проект компания начала активную работу с коллегами по техническому и программному обслуживанию, отделом логистики, отделом по упаковочной линии и производством готовых лекарственных средств (ЛС). Внедрение цифровой маркировки — это сложный и длительный процесс, но мы смогли его синхронизировать благодаря уже существующему техническому оборудованию, которое маркирует товары для различных стран мира, например, для России и других строго регулируемых рынков. В настоящее время мы внесли в Национальный каталог компаний восемь препаратов — это 18% от общего количества ЛС, зарегистрированных на сегодня в Узбекистане компанией Dr. Reddy’s. Первые сериализованные партии «Омез 20 мг №50» уже доступны на полках аптек.

Следует отметить работу всей команды ООО CRPT Turon, которая отвечала на наши вопросы касательно технической части и принимала участие во всех обсуждениях, за что мы им очень благодарны. Теперь мы планируем стабилизировать процесс, избегая любых ручных операций и автоматизировать процесс отчетности", — рассказала ассистент по регуляторной деятельности Dr. Reddy’s Гульнара Миркасимова.





Говоря о задачах, которые решает маркировка лекарственных средств, все участники сходятся во мнении, что главная цель — обеление фармрынка и очистка его от контрафакта и подделок, так как они не только наносят урон репутации и финансовому благополучию добросовестных производителей, но и представляют опасность для потребителей.

«Сейчас в Узбекистане активно внедряется система цифровой маркировки Asl Belgisi. Когда она заработает на все 100%, то исключит попадание на внутренний рынок псевдолекарств, потому что каждое из них будет иметь свой адресат производства. И эта информация будет доступна всем — и покупателю, и аптекам, и надлежащим госучреждениям. За время участия в пилотном проекте мы установили все необходимое оборудование и запустили его. Протестированы несколько партий лекарств. Планируем маркировать всю продукцию, которая выпускается у нас на заводе — это порядка 30 наименований ЛС, среди которых инъекции в ампулах, инфузионные растворы, антибиотики сухой рассыпки, а также капсульные препараты», — рассказал помощник директора по производству Jurabek Laboratories Азиз Садыков.





«Инициатива охватила как местных, так и иностранных производителей. Большинству участников удалось протестировать весь функционал системы маркировки, начиная от регистрации в системе Национального каталога и завершая заказами кодов маркировки», — подводя итоги пилотного проекта, отметила менеджер ТГ «Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения» Шафиъа Касымова.

Мобильное приложение Asl Belgisi — эффективный инструмент общественного контроля. Благодаря его функциям потребитель сможет проверить подлинность лекарства не выходя из аптеки. Это поможет защитить права честных производителей и потребителей, обелить рынок, создать здоровую конкурентную среду на фармрынке и поспособствует пополнению бюджета.

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