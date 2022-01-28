Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря провёл видеоселекторное совещание по вопросам развития школьного образования. Выступая на совещании, глава государства подчеркнул, что развитие школ является «вопросом жизни и смерти».

«Мы не имеем права затягивать реформы в этой сфере. Как бы ни было сложно, с сегодняшнего дня нам необходимо заложить прочный фундамент школьного образования. Направим всё своё внимание и ресурсы. Этот путь будет сложным, но только он может решить все проблемы», — сказал он.

Президент подчеркнул, что улучшение деятельности школ должно быть задачей не только Министерства народного образования, но и всех министерств и ведомств, хокимиятов, научных организаций, интеллигенции и широкой общественности в целом.

Необходимо усовершенствовать все 10130 школ по всей стране. «От этого зависит будущее более 6 миллионов учащихся и свыше 500 тысяч учителей, представителей всех слоев нашего общества, каждой семьи», — заявил президент.

Согласно озвученным данным, 1695 школ нуждаются в капитальном ремонте. 179 школ построены из глинобитного материала. Более 3000 школ нуждаются в дополнительных учебных помещениях. Свыше 2000 школ не имеют спортзалов.

В связи со строительством новых жилых массивов, расширением сельской инфраструктуры и ростом числа населения требуется возвести еще 270 школ.

Министр народного образования Бахтиёр Саидов.

Действующие образовательные стандарты и учебные программы направлены только на получение учащимися теоретических знаний и не учат детей логическому мышлению, практическому применению знаний, не готовят к жизни, заявил Шавкат Мирзиёев.

Из 504 тысяч педагогов, работающих в школах, 60 тысяч имеют среднее специальное образование, а 190 тысяч не имеют квалификационной категории.

«У многих учителей недостаточно знаний и мастерства. Учителя стремятся „получить больше часов“, а не провести урок качественно», — сказал глава государства.

В системе школьного образования по-прежнему составляется более 200 видов отчётов, уроки и мероприятия проводятся по единообразным методам. Книжный фонд школьных библиотек не обновлялся годами. Только в 615 школах есть национальные музыкальные инструменты, отмечалось на совещании.





Оценка школ, их сертификация и аккредитация проводятся «для галочки» и не способствуют улучшению образовательной среды. Подобные недостатки требуют коренного пересмотра всех подходов в системе народного образования и их кардинального совершенствования, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Планируется запустить крупные реформы по обновлению как внешнего вида, так и внутреннего содержания школ, выведению качества образования на совершенно новый уровень, отмечает пресс-служба президента.

«Мы полностью пересмотрим методики обучения, учебники, всё — от парты до здания школы. Пока не будут созданы условия для образования, учителей, общество не изменится. На уровне районов, областей и республики будут образованы советы по реформированию школьного образования. Я лично буду председательствовать в республиканском совете. Районные и областные советы возглавят хокимы», — сказал президент.

«Эти советы организуют свою работу, советуясь с народом, с учётом мнения учителей, родителей и специалистов», — отметил он.

В ближайшие пять лет необходимо создать 1,2 миллиона ученических мест. Глава государства дал указания по увеличению вместимости школьной системы за счёт строительства новых школ и дополнительных учебных корпусов в существующих школах.

Он заявил, что отныне этими вопросами будут заниматься хокимы областей, городов и районов. Помимо средств, выделяемых государством, школам будет направляться и часть поступлений в местный бюджет. При этом новые школы будут строиться и приниматься в эксплуатацию под надзором общественности — родителей и активистов, сказал президент.

Глава государства поручил Министерству строительства разработать проекты типовых школ с учётом новых требований.





Президент также дал рекомендации по назначению начальниками управлений народного образования и директорами школ квалифицированных менеджеров, а также привлечению зарубежных специалистов. МНО должно разработать «ориентированные на конкретные результаты» требования и критерии к этим специалистам.

Будут приняты дополнительные меры по стимулированию «высококлассных учителей, сформировавших собственный уникальный педагогический опыт». Будет образован фонд министра народного образования, который на первом этапе получит 300 млрд сумов из бюджета. Средства фонда будут направляться на поощрение учителей, внедряющих передовые педагогические технологии и ученики которых достигают высоких результатов.

В каждой области предложено создать «мобильные методические группы» в составе преподавателей педагогических институтов, вузов, академических лицеев и специализированных школ. Они будут посещать школы с низким качеством образования и содействовать педагогам осваивать новые методики. За это им будут назначаться надбавки к заработной плате.

В рамках улучшения системы подготовки учителей 5 вузов в Ташкенте и 17 в регионах будут закреплены за школами. Студенты с первого курса будут проходить обучение непосредственно в школах, говорилось на совещании. Ожидается, что это повысит профессиональные навыки как студентов, так и школьных учителей и преподавателей вузов.

Президент также поручил пересмотреть учебную нагрузку и количество уроков в школах, внедрить методики, побуждающие детей к мышлению, полностью обновить учебники на основе передового опыта.

Глава государства дал задание разработать стратегию развития школьного образования в сотрудничестве с международными организациями и принять Программу развития школьного образования.