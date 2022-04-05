Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад за 2021 год «Права человека в современном мире». События в мире оценены авторами критически, и предпосылок для значительного улучшения ситуации с правами человека в ближайший год не отмечено.

2021 год должен был стать годом излечения и выздоровления после пандемии, но вместо этого он положил начало ещё большему неравенству и нестабильности, на десятилетия вперёд, заявила генеральный секретарь организации Аньес Калламар.

«В то время как богатые государства радовались своим успехам в вакцинации, из-за их безудержного вакцинного национализма к концу года более половины населения планеты было привито лишь частично или не привито вовсе», — отметила она. В сентябре прошлого года Amnesty установила, что в развитых странах скопился излишек в полмиллиарда доз вакцин, которых хватило бы, чтобы полностью вакцинировать несколько из наименее вакцинированных стран, привела оценку Калламар.

«Просроченные и выброшенные из-за этого дозы стали шокирующим свидетельством того, что в мире утрачены нравственные ориентиры, что мир заблудился. Пока менеджмент и инвесторы компаний подсчитывали свои сверхприбыли, людям, отчаянно нуждавшимся в прививках, было велено подождать. И умереть», — категорично написала глава организации. Производители вакцин упорно отказываются делиться своими знаниями и технологиями со странами с низким уровнем доходов, усиливая неравенство доступа к вакцинам, считает она.

В разгар пандемии коронавируса зародились новые конфликты и усугубились старые, неразрешённые. В Афганистане, Буркина-Фасо, Израиле/Палестине, Йемене, Ливии, Мьянме, Эфиопии (и это далеко не полный

перечень) конфликты приводили к масштабным нарушениям норм международного права в области прав человека и гуманитарного права.

«Слишком редко международное сообщество давало необходимый ответ, слишком редко удавалось добиться восстановления справедливости и привлечения виновных к ответственности», — говорится в заявлении. Пример — ситуация в Афганистане, считает глава Amnesty International: «В этой стране после вывода всех международных контингентов, падения правительства и прихода к власти „Талибана“ афганские женщины и мужчины, которые в первых рядах отстаивали права человека и демократические ценности, были брошены на произвол судьбы».

Многие государства уклонялись от выполнения своих обязательств предоставлять защиту мигрантам и беженцам, не давая им добираться до своей территории и пресекая их спонтанное прибытие. Тактика выдворений превратилась в норму, в том числе в новых очагах напряжённости, таких как, например, на границе Беларуси и Евросоюза, а также на границе США с Мексикой, отметила Аньес Калламар.

Она также подвергла критике итоги ежегодной конференции ООН по изменению климата COP-26: «Двухнедельные переговоры были сорваны из-за эгоизма сторон и закончились предательством. Власти государств предали свои народы, так и не сумев договориться о мерах по предотвращению катастрофического потепления».

«Нам необходимо взять на себя ответственность, ответственность за права человека и вместе потребовать такого глобального управления, при котором соблюдались бы права каждого из нас, без единого исключения, в интересах всех нас», — заявила Аньес Калламар.

О свободе выражения мнений в мире

В 2021 году минимум в 67 странах были приняты новые законы, ограничивающие свободу выражения мнений, объединений и собраний, указывается в докладе.

Вместе с этим успех расследования «Проект Pegasus», в котором работали эксперты по правам человека и журналисты-расследователи, позволил вскрыть государственную слежку за критиками властей и правозащитниками и пролил свет на тайные тактики, применяющиеся, чтобы уничтожать инакомыслие, отмечает организация. В ноябре суд в США принял к рассмотрению иск, поданный мессенджером WhatsApp к компании NSO Group — разработчику шпионской программы Pegasus, что стало важной вехой в вопросе о раскрытии информации в суде, говорится в докладе.

В течение года ведущим технологическим компаниям также были присуждены самые крупные в истории штрафы за нарушение законодательства о защите данных и неприкосновенности личной жизни: 746 млн евро компании Amazon; 225 млн евро — WhatsApp; 6,34 млн евро — Grindr, отмечает Amnesty.

Оценка положения с правами человека в Узбекистане

В докладе указывается, что в стране отмечены сообщения о большом прогрессе с искоренением принудительного труда в хлопководстве. Появились «некоторые гарантии неприменения пыток и других видов жестокого обращения», в частности, в Уголовный кодекс введено определение пыток в соответствии с рекомендациями ООН, при омбудсмане созданы общественные группы по независимому мониторингу пенитенциарных и других закрытых учреждений, отмечает Amnesty.

Вместе с этим по ряду направлений организация констатирует отсутствие улучшений. В частности, «в стране сохранялись жёсткие ограничения прав на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний».

Изменения в Уголовном кодексе в отношении выражения мнений охарактеризованы так: «Сохранились статьи о клевете и оскорблении, а также расплывчато сформулированные статьи об изготовлении и распространении „материалов, содержащих идеи религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма“. В марте оскорбление президента стало преступлением, караемым пятью годами лишения свободы».

«СМИ прибегали к самоцензуре и работали в условиях всё новых ограничений, в том числе законодательных… Уголовные дела, штрафы и лишение свободы критиков властей (обычно блогеров) служили средством запугивания», — говорится в докладе. В качестве примеров в докладе упоминаются блогеры Отабек Сатторий (осуждён за клевету и вымогательство) и Валижон Калонов (был арестован за оскорблении и клевету против президента, признан судмедэкспертизой «психически нездоровым» и направлен на принудительное лечение).

Организация отмечает, что свыше 2000 человек в 2021 году оставались за решёткой из-за своих мирных религиозных убеждений. Не отмечено в докладе изменений в ситуации с насилием над женщинами, «носящим повсеместный характер».

В отношении пыток и других видов жестокого обращения в докладе указано, что «независимые эксперты по правам человека продолжали выражать беспокойство по поводу того, что институциональные проблемы так и оставались нерешёнными, пытки под стражей применялись повсеместно, хотя о них реже становилось известно». Приведены получившие огласку случаи смерти под стражей в Нишане, Тахиаташе, Денау, Самаркандской области.