Хазараспский районный суд по уголовным делам Хорезмской области на заседании 3 февраля приговорил блогера Собиржона Бабаниязова к трём годам лишения свободы по обвинению в оскорблении первого и действующего президентов Узбекистана. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов.

Согласно материалам уголовного дела, 31-летний блогер вступил в группу «Блогерлар бирлашмаси» («Объединение блогеров»), где якобы размещал видео, «оскорбляющие и порочащие деятельность бывшего президента Ислама Каримова и действующего президента Шавката Мирзиёева», говорится в сообщении.

По итогам судебно-лингвистической экспертизы от 21 апреля 2021 года Собиржону Бабаниязову предъявлено обвинение по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса (публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, а равно с использованием печати или иных СМИ, сетей телекоммуникаций или интернета / наказывается исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет).

«Согласно обвинительному заключению, блогер совершал эти действия при отягчающих обстоятельствах, то есть в состоянии алкогольного опьянения», — написал Абдурахмон Ташанов.

Судья Хазараспского районного суда Мурод Рузметов признал Собиржона Бабаниязова виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы. Сообщается, что блогер, проживающий в поселке Бустон Хазараспского района, отбывает наказание в колонии строгого режима.

Как сообщили «Газете.uz» в Хорезмском областном суде по уголовным делам, у подсудимого есть 20 дней на обжалование решения суда. Поэтому районный суд заявил, что предоставит информацию после вступления приговора в законную силу.

В апреле 2021 года прокуратура Джизакской области сообщала, что блогер Валижон Калонов (1969 г. р.) «неверно толковал широкой общественности реформы, проводимые под руководством президента, оскорблял президента и распространял информацию, унижающую и порочащую имидж главы государства, тем самым оклеветал его». В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.

По данным Абдурахмона Ташанова, впоследствии судмедэкспертиза признала Валижона Калонова «психически нездоровым», в результате чего он был отправлен в психиатрическую больницу №1 в Самарканде на принудительное лечение.

Напомним, в конце марта 2021 года Уголовный кодекс был дополнен нормой, устанавливающей ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента с использованием сетей телекоммуникаций или интернета.