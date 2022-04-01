На прошлой неделе два вертолета, связанные с российским миллиардером Алишером Усмановым, были арестованы французскими властями на Лазурном берегу, сообщает Forbes.

Издание со ссылкой на представителя Министерства экономики и финансов Франции заявило, что ограничено право собственности на вертолёты Airbus EC-175 (бортовой номер M-DLBR) в Ле-Кастелле и Eurocopter EC-155 (M-DLBA) в Монте-Карло, Монако.

Согласно открытым данным, Airbus EC-175 в последний раз был зафиксирован в Ле-Кастелле 13 ноября 2021 года, а Eurocopter EC-155 — 1 марта в Монте-Карло. Оба вертолета были зарегистрированы на британском острове Мэн, но 3 марта их сняли с регистрации. Это означает, что вертолёты лишаются сертификата, т. е. они больше не подлежат страхованию и не могут летать, пока не будут зарегистрированы в другой стране.

По данным Forbes, Airbus EC-175 принадлежит Crystal Sky Limited, а Eurocopter EC-155 — Margaux Aviation Limited. Обе компании базируются на Каймановых островах. Издание оценивает стоимость двух вертолетов в 26 млн долларов, исходя из цен на новые и подержанные модели.

Представитель Алишера Усманова сообщил Forbes, что бизнесмен не владеет вертолетами.

«Большая часть имущества [упомянутого Forbes], включая два вертолета, передана в безотзывные трасты. Господин Усманов ими не владеет. Процесс передачи имущества в семейные трасты начался много лет назад и не имел ничего общего ни с уходом от санкций, ни с сокрытием богатства», — заявил он.

Евросоюз 28 февраля включил Алишера Усманова в санкционные списки. Монако также ввело экономические санкции против России, идентичные принятым в большинстве европейских стран, и запустило процедуру заморозки активов.

Днём ранее сообщалось, что налоговая полиция Италии в рамках санкций ЕС изъяла на Сардинии Maybach стоимостью 600 тысяч евро, принадлежащий Алишеру Усманову. Здесь же блокирована его вилла стоимостью 17 млн евро и другие активы. В начале марта власти Германии заблокировали в Гамбурге самую большую яхту в мире Dilbar стоимостью около 600 млн долларов, принадлежащую Алишеру Усманову.