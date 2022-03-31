На Сардинии (Италия) конфискован автомобиль Maybach миллиардера Алишера Усманова стоимостью более 600 тысяч евро, сообщают The Times и The Guardian со ссылкой на итальянскую прессу.

Чёрный бронированный Mercedes-Maybach S650 Guard VR10 — один из активов, изъятых налоговой полицией Италии в рамках санкций Европейского союза против российских бизнесменов.

Сообщается, что ранее на Сардинии была блокирована вилла бизнесмена стоимостью 17 млн евро и шесть компаний с активами на 66 млн евро.

28 февраля Евросоюз расширил санкционные списки из-за военного вторжения России на Украину, которые коснулись и Алишера Усманова. В ЕС считают, что он поддерживал официальных лиц РФ, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

В начале марта власти Германии заблокировали в Гамбурге самую большую яхту в мире Dilbar стоимостью около 600 млн долларов, принадлежащую Алишеру Усманову.

Алишер Усманов (состояние — 15,3 млрд долларов) — основатель и основной акционер холдинга USM (49%). USM принадлежат «Металлоинвест» и «Мегафон». В декабре 2021 года холдинг продал 54% «МФ Технологии», который контролирует один из крупнейших холдингов рунета VK (бывшая Mail.ru Group). В Узбекистане бизнесмен финансирует строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, поддерживает проекты по сохранению культурного наследия, в том числе по регенерации архитектуры модернизма.