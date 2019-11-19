Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 ноября подписал указ «О совершенствовании денежно-кредитной политики с поэтапным переходом на режим инфляционного таргетирования».

Согласно документу, с 1 января 2020 года в Узбекистане процентные ставки по всем видам вновь выдаваемых кредитов в национальной валюте, в том числе выделяемых в рамках государственных программ, устанавливаются на уровне не ниже ставки рефинансирования Центрального банка (сейчас — 16%).

Исключением станут государственные программы по ипотечному кредитованию, а также кредитов, выделяемых производителям сельскохозяйственной продукции для выращивания хлопка-сырца и зерновых колосовых культур.

С 1 января 2021 года отменяется практика выдачи кредитов по льготным процентным ставкам. Коммерческим банкам предоставляется право самостоятельно определять процентные ставки с внедрением, при необходимости, механизмов компенсации части процентных расходов.

В указе отмечается, что Министерству финансов совместно с другими министерствами и ведомствами до 1 февраля 2020 года поручено:

разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров график либерализации регулируемых цен (тарифов) в 2020—2021 годах с учетом воздействия на цели по инфляции;

с учетом воздействия на цели по инфляции; обеспечить последовательное сокращение дефицита общего фискального баланса до уровня, не превышающего 1,5% , к 2022 году;

общего фискального баланса до уровня, не превышающего к 2022 году; обеспечить строгое исполнение государственного бюджета в рамках установленных параметров, а также совместно с Центральным банком согласованность налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

Агентству по развитию рынка капитала совместно с Минфином и ЦБ поручено внести до 1 июля 2020 года в правительство предложения по условиям, механизмам и срокам предоставления нерезидентам доступа к финансовому рынку с разработкой четких механизмов и инструментов предотвращения возможных негативных последствий.

Зачем это нужно

Сейчас ставка рефинансирования ЦБ составляет 16%, но в рамках ряда государственных программ кредиты выдаются по более низким процентным ставкам Например, программа «Каждая семья — предприниматель» предлагает кредиты под 8% годовых (при базовом прогнозе инфляции в 13,5−15,5%). По другой госпрограмме «Молодежь — наше будущее» кредиты выдаются со ставкой 7%. Есть отдельные программы для поддержки молодых семей, сельского хозяйства, малого бизнеса. Льготные кредиты выдают для сферы транспорта и логистики и даже для покупки семенного картофеля (10% годовых).

Согласно данным ЦБ за сентябрь, средняя процентная ставка по льготным кредитам составляет 9,4%, что в 2,5 раза дешевле рыночных (24,3%) и в 1,7 раза ниже ставки рефинансирования.

В ноябре 2018 года председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов отмечал, что Узбекистан пересмотрит форму и механизм предоставления льготного кредитования.

«Выходная процентная ставка должна быть рыночной, а не так: предпринимателю A дается кредит по рыночной, а предпринимателю B — по пониженной ставке. Это искажает всю банковскую систему и мешает формированию банка как нормальной коммерческой структуры», — заявлял он.

Как отмечается в отчете Международного валютного фонда, объем кредитов, выданных в Узбекистане в национальной и иностранной валюте на 2018 год, составил около 165 трлн сумов, из которых 95 трлн (57%) были льготными кредитами.