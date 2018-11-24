Узбекистан начнет приватизацию банковского сектора и пересмотрит форму и механизм предоставления льготного кредитования, сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов на заседании правления в субботу, посвященном основным направлениям монетарной политики на 2019 год и период 2020—2021 годов. Заседание впервые проводилось открыто.

Как отметил глава ЦБ, поручение по приватизации банков заместителю премьер-министра, министру финансов Джамшиду Кучкарову дал президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в четверг.

«Долю государства в уставном капитале банков в размере 86% постепенно начнем снижать. Это не значит, что государство сразу будет продавать долю… Если мы прямо сейчас выставим на продажу, в Узбекистане нет такого капитала для покупки, нет такого фонда. Постепенно мы будем оздоравливать банки, улучшать финансовое состояния, качество кредитов, а затем начнем продавать», — сказал Мамаризо Нурмуратов.

По мнению опрошенных «Газетой.uz» экспертов, Узбекистан за минувшие два года вложил в уставный капитал банков почти 1 млрд долларов. В республике сейчас нет частных средств в объеме, достаточном для покупки даже половины указанной доли, а для привлечения иностранных инвестиций нужно улучшить финансовое состояние банков, их рейтинги, привести их «в товарный вид».

В настоящее время разрабатывается специальная программа по приватизации банков, отметил Мамаризо Нурмуратов. «В этом году мы не хотим [привлекать] ресурсы правительства, мы хотим, чтобы банки давали свои ресурсы, но на основе рыночных отношений. Это сразу сделать не получится. В первую очередь, мы должны подготовить предпринимателя, который на протяжении 25 лет получал льготные кредиты, что теперь льготного кредитования не будет», — отметил он.

Это значит, что форма и механизм предоставления льготного кредитования будут пересмотрены, а отношения между коммерческим банком и клиентом будут приближены к рыночным. «Выходная процентная ставка должна быть рыночной, а не так: предпринимателю A дается кредит по рыночной, а предпринимателю B — по пониженной ставке. Это искажает всю банковскую систему и мешает формированию банка как нормальной коммерческой структуры», — сообщил председатель Центрального банка.

Как объяснил Мамаризо Нурмуратов, Узбекистан за минувшие два года был вынужден вложить в уставный капитал банков почти 1 млрд долларов в связи с либерализацией валютного рынка.

«Мы были вынуждены пойти на этот шаг. Потому что в условиях либерализации [валютного рынка], как показал опыт соседних стран, первыми эффект либерализации ощущают банки. В портфеле каждого банка есть валютные активы, у кого-то их больше, у кого-то меньше. Либерализация приводит к сильному удорожанию валютных активов, банк завтра не сможет их обслуживать. Они должны выполнять обязательства перед иностранными банками, а это зависит от клиентов, которые не смогут справиться с двойным удорожанием валюты. Поэтому мы пошли на этот шаг осознанно, чтобы через банки помочь организациям, у которых есть валютные кредиты», — сказал он.

Руководитель Центробанка указал, что коммерческим банкам было поручено полностью пересмотреть сроки возврата валютного кредита, а также сохранить нагрузку по обслуживанию кредита на уровне прошлых лет на один-два года.

«Поэтому мы вложили деньги в уставной капитал коммерческих банков. Если бы мы не сделали это, наши банки сильно пострадали бы в условиях либерализации. Это был временный шаг», — подчеркнул Мамаризо Нурмуратов.