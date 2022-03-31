Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 31 марта поручил руководителям экономического комплекса продолжить действенные меры по поддержанию макроэкономической стабильности, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Для этого потребуется сокращения расходов регионов и отраслей на 10 трлн сумов (около 877,5 млн долларов по курсу ЦБ на 1 апреля).

До конца года президент категорически запретил всем хокимиятам, министерствам и ведомствам:

начинать строительство без конкретного источника финансирования;

осуществлять дополнительные расходы, такие как ремонт здания, покупка автомобилей, мебели и офисной техники.

Генеральной прокуратуре поручено установить систематический контроль за недопущением этих расходов в бюджетных организациях и еженедельно информировать президента.

«Это не означает, что средства будут изъяты. Все сэкономленные средства будут направлены на программу развития регионов и отраслей», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Руководителям регионов и отраслей также поручено с 1 апреля прекратить выдачу ссуды из бюджета (за исключение госпрограмм) и размещать депозиты в банках. Они должны провести расчёты и разработать свои планы в течение трех дней.

Как мы сообщали ранее, на этом же совещании президент поручил пересмотреть ставки акцизов и таможенных пошлин на импорт сахара, муки, масла, мяса, чая, детского питания и молочных продуктов, а также сообщил о стабилизации валютного рынка и курса сума.